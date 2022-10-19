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    Farah Zeynep Abdullah’ın polemik yaratan sözlerine, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel karşı çıktı: Öyle şey olmaz

    Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” isyanına “Öyle şey olmaz” diye karşı çıktı.

    AYDIN HAMZA
    Polemikte son nokta!

    ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deki kuaförü çıkışı görüntülendi.



    Siyahlara bürünen oyuncu sosyal medya üzerinden kendileriyle alakalı yapılan haberlere "Saçma sapan şeyler arkadaşlar" diyerek sitem etti. Kenan İmirzalıoğlu'na Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı "Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" isyanı hatırlatıldı. Bu sözler karşısında önce kahkaha atan ünlü yıldız, "Bunu kendisinin ağzından duymam lazım, şu an için bir şey diyemem" dedi.

    "BENİM DÜNYAMDA YOK"
    Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "Öyle olduğunu düşünmüyorum, öyle miymiş! Bence kesinlikle değil, öyle şey olur mu!" yorumu yaptı.



    Aynı dakikalarda aynı soru Bergüzar Korel'e soruldu. Korel de bu polemikle ilgili şöyle konuştu: "Başkalarının ne yaptığını bilmiyorum ama bizim dünyamızda öyle şeyler olmuyor. Yönetmen ya da yapımcı bir oyuncuyu düşünüyor ondan sonra biz onlarla oynuyoruz. Benim hep böyle oldu, başka türlüsü olmadı."

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