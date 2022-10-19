Farah Zeynep Abdullah’ın polemik yaratan sözlerine, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel karşı çıktı: Öyle şey olmaz





Siyahlara bürünen oyuncu sosyal medya üzerinden kendileriyle alakalı yapılan haberlere "Saçma sapan şeyler arkadaşlar" diyerek sitem etti. Kenan İmirzalıoğlu'na Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı "Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" isyanı hatırlatıldı. Bu sözler karşısında önce kahkaha atan ünlü yıldız, "Bunu kendisinin ağzından duymam lazım, şu an için bir şey diyemem" dedi.



"BENİM DÜNYAMDA YOK"

Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "Öyle olduğunu düşünmüyorum, öyle miymiş! Bence kesinlikle değil, öyle şey olur mu!" yorumu yaptı.