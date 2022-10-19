Cannes’da ATV fırtınası! Dizileriyle birçok ülkede seyircilerin kalbinde taht kurdu

Bu yıl 38.'si düzenlenen Mipcom 2022 Fuarı, Palais Des Festivals Cannes'da büyük bir hızla başladı. Mipcom Fuarı kapsamında geçtiğimiz akşam Majestic Otel'de düzenlenen kırmızı halı seremonisinde ATV'nin iki başarılı dizisinin oyuncuları yer aldı. ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldız oyuncuları Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan ve yönetmen Onur Tan, kırmızı halıda büyüledi. Duygu dolu hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan bir diğer atv dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncuları Seray Kaya ve Berk Oktay, dizinin yapımcılarından Uğur Türkmen eşliğinde kırmızı halıda yürüdü.
HEDEF 600 MİLYON
Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "100'e yakın Türk dizisi, şu anda en az 150 ülkede oynuyor. Bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz" dedi. "Dizilerin peşinden sürüklediği markalar, sektörlerle birlikte devasa bir değer. Kültürümüzü dünyaya taşıması da en az ekonomik değeri kadar önemli" diyen Avdagiç, ekledi: "İspanya'da firmalarımızın çok ciddi reyting sonuçları aldığını duyuyoruz. İtalya'da da duygusal içeriklerimiz büyük ilgi ile takip ediliyor. Brezilya'da yine çok iyi gidiyoruz."
BÜYÜK İLGİ
"Türk dizilerine en fazla talep artışının yaşandığı bölgelerden biri Latin Amerika" diyen Şekib Avdagiç, sözlerini sürdürdü: "Adeta Türk dizilerinin ikinci vatanı Latin Amerika oldu. 2018'den 2022'ye kadar 5 yıldır Latin Amerika'da Türk dizisi damgası vurulmuş durumda. Latin Amerika'daki ilgi, Türk dizilerine olan global talebin de üzerine çıktı. Romantik dramalar, tarihi diziler, romantik komediler son dönemde Latin Amerika'da çok iyi iş yapıyor."