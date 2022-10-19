Cannes’da ATV fırtınası! Dizileriyle birçok ülkede seyircilerin kalbinde taht kurdu





HEDEF 600 MİLYON

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "100'e yakın Türk dizisi, şu anda en az 150 ülkede oynuyor. Bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz" dedi. "Dizilerin peşinden sürüklediği markalar, sektörlerle birlikte devasa bir değer. Kültürümüzü dünyaya taşıması da en az ekonomik değeri kadar önemli" diyen Avdagiç, ekledi: "İspanya'da firmalarımızın çok ciddi reyting sonuçları aldığını duyuyoruz. İtalya'da da duygusal içeriklerimiz büyük ilgi ile takip ediliyor. Brezilya'da yine çok iyi gidiyoruz."