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    Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu

    Hayatını ABD’de sürdüren Süreyya Yalçın, Kim Kardashian’ın estetik doktorundan çıkmaz oldu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken sosyetik güzelin yüzüne yaptırdığı işlemlerin fiyatı ise yaklaşık 150 bin dolar!

    Yüzde yüz ’servet’!

    Eşi Ozan Baran'la beraber uzun süredir ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, evinden hayat tarzına kadar Hollywood yıldızlarından farksız yaşıyor. Türkiye'den gittikten sonra yüzündeki değişimleriyle de dikkat çeken sosyetik güzelin sırrı Dr. Simon Ourian çıktı. Süreyya Yalçın, Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmaz oldu.



    SOSYETİKLER DE HASTASI
    Dünyaca ünlü yıldızlar kadar Türk sosyetesinin de müdavimi olduğu Dr. Simon Ourian'a bugüne dek yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, kliniğe de bir servet bıraktı. Konuşulanlara göre Süreyya Yalçın'ın bugüne kadar yaptırdığı işlemler yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL tuttu.



    İŞLEMLERDEN BAZILARI
    Gözaltına lazer dolgu: 14 bin dolar
    Vampire facelift (Vampir yüz germe): 20 bin dolar
    Dudak dolgusu: 5 bin dolar
    Jawline: 40 bin dolar
    Çatlak tedavisi: 5 bin dolar
    Somon dna aşısı: 5 bin dolar
    Göz çevresi botoks: 7 bin dolar
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        Haberler Saklambaç Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu
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