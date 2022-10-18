Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu

Eşi Ozan Baran'la beraber uzun süredir ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, evinden hayat tarzına kadar Hollywood yıldızlarından farksız yaşıyor. Türkiye'den gittikten sonra yüzündeki değişimleriyle de dikkat çeken sosyetik güzelin sırrı Dr. Simon Ourian çıktı. Süreyya Yalçın, Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmaz oldu.
SOSYETİKLER DE HASTASI
Dünyaca ünlü yıldızlar kadar Türk sosyetesinin de müdavimi olduğu Dr. Simon Ourian'a bugüne dek yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, kliniğe de bir servet bıraktı. Konuşulanlara göre Süreyya Yalçın'ın bugüne kadar yaptırdığı işlemler yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL tuttu.
İŞLEMLERDEN BAZILARI
Gözaltına lazer dolgu: 14 bin dolar
Vampire facelift (Vampir yüz germe): 20 bin dolar
Dudak dolgusu: 5 bin dolar
Jawline: 40 bin dolar
Çatlak tedavisi: 5 bin dolar
Somon dna aşısı: 5 bin dolar
Göz çevresi botoks: 7 bin dolar