Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu





SOSYETİKLER DE HASTASI

Dünyaca ünlü yıldızlar kadar Türk sosyetesinin de müdavimi olduğu Dr. Simon Ourian'a bugüne dek yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, kliniğe de bir servet bıraktı. Konuşulanlara göre Süreyya Yalçın'ın bugüne kadar yaptırdığı işlemler yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL tuttu.