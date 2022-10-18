Eski aşkına geri döndü! Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan bir AVM'de beraber görüntülendi | Saklambaç haberleri





FOTO-ŞOK!

Genç kuşağın en olay ikilisi 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, önceki akşamki Academy Museum Gala'da bir araya gelince ortalık karıştı. İki yıldız ismin Instagram'da paylaşılan bu pozu üzerine gözler Justin Bieber'e çevrildi. Selena Gomez ile Justin Bieber; 2011 ile 2014 arasında olay bir aşk yaşadı. Bieber'in 2016'da tanışıp 2018'de evlendiği Hailey Baldwin ile Selena Gomez'i aldattığı iddiaları ise yıllarca gündemdeydi. Ancak bu fotoğrafla, ihanet iddiaları da bir kez daha yalanlanmış oldu.