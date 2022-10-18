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    Eski aşkına geri döndü! Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan bir AVM'de beraber görüntülendi | Saklambaç haberleri

    Beş yıl önce ayrılan Rıza Kocaoğlu ile kendisi gibi oyuncu Eylül Su Sapan, yeniden aşk yaşamaya başladı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Aşk yeniden

    Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, eski aşkına geri döndü! Kocaoğlu, önceki akşam 2015 ile 2017 yılları arasında aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Eylül Su Sapan ile bir AVM'de görüntülendi. İkili, önce sinemaya girerek film izledikten sonra çıkışta baş başa yemek yedi. Kocaoğlu, geçtiğimiz ay sevgilisi Selin Işık ile yollarını ayırmış ve ayrılığın sebebi olarak Işık'ın Rıza Kocaoğlu'nun yeni başlayacak bir dizide eski sevgilisi Sapan ile birlikte rol almasını kıskanması gösterilmişti.



    FOTO-ŞOK!
    Genç kuşağın en olay ikilisi 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, önceki akşamki Academy Museum Gala'da bir araya gelince ortalık karıştı. İki yıldız ismin Instagram'da paylaşılan bu pozu üzerine gözler Justin Bieber'e çevrildi. Selena Gomez ile Justin Bieber; 2011 ile 2014 arasında olay bir aşk yaşadı. Bieber'in 2016'da tanışıp 2018'de evlendiği Hailey Baldwin ile Selena Gomez'i aldattığı iddiaları ise yıllarca gündemdeydi. Ancak bu fotoğrafla, ihanet iddiaları da bir kez daha yalanlanmış oldu.



    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"
    Şarkıcı Edis, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte kahvaltıya geldiğini söyleyen ünlü popçu, muhabirlerin röportaj isteği karşısında, "Arkadaşlar, gündem malum. Çok üzgünüz, acımız var. Daha uygun bir zamanda konuşuruz" demekle yetindi. (Aydın HAMZA)



        ROMANTİK KAÇIŞ
        Yaklaşık bir yıl önce kızları Pera'ya kavuşan Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öget, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda baş başa vakit geçirdi. Kızlarını anneannesi Derya Baykal'a emanet eden ünlü oyuncu ile eşi, "Uzun zaman sonra ilk kez beraber dışarı çıktık. Şimdi koşarak kızımıza gidiyoruz" dedi.



        ALTIN SAVAŞI
        ATV'nin yeni sezona zirveden giriş yapan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in yer aldığı dizinin yeni bölüm konusu şöyle:



        Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.



            ACILARIN KADINI
            Pop müzikteki başarısı kadar güzelliği ve fit vücuduyla da beğeni toplayan Derya Uluğ, tam bir 'acı' tutkunu çıktı. İzmirli olan 36 yaşındaki popçu, annesinin kendi yetiştirdiği biberlerin fotoğraflarını paylaşıp "Anneciğimin son mahsulleri. Acı bibersiz bir hayat düşünemiyorum" diye yazdı. Bu arada güzel şarkıcının Türkiye'nin dört bir yanından da sık sık acı biber siparişi verdiği öğrenildi.



            İKONÇİFT
            Eda Taşpınar ve sevgilisi Patrick önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içip kitap okuyan ikili, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt vermeden hızlı adımlar ile oradan ayrıldı. Sosyetik ikoncan gibi aşkının da farklı tarzı yine dikkat çekiciydi. (Aydın HAMZA)



            BEBEK ŞIKLIĞI
            Miss Turkey 2018 Şevval Şahin, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilere böyle neşeli poz veren ünlü model, mini elbisesi, ceketi ve uzun çizmeleriyle sergilediği şıklıkla yine tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. (Doğan SAVAŞ)



                NEREDEN BULDUNUZ!
                Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Çoşkun, önceki gün Etiler'deydi. Orman ve Coşkun, mağazaları dolaşarak bol bol alışveriş yaptı. Gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine "Yine nerden buldunuz bizi?" diyerek gülen Fikret Orman, ardından Tuğba Coşkun ile oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Eski aşkına geri döndü! Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan bir AVM'de beraber görüntülendi | Saklambaç haberleri
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