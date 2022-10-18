Eski aşkına geri döndü! Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan bir AVM'de beraber görüntülendi | Saklambaç haberleri

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, eski aşkına geri döndü! Kocaoğlu, önceki akşam 2015 ile 2017 yılları arasında aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Eylül Su Sapan ile bir AVM'de görüntülendi. İkili, önce sinemaya girerek film izledikten sonra çıkışta baş başa yemek yedi. Kocaoğlu, geçtiğimiz ay sevgilisi Selin Işık ile yollarını ayırmış ve ayrılığın sebebi olarak Işık'ın Rıza Kocaoğlu'nun yeni başlayacak bir dizide eski sevgilisi Sapan ile birlikte rol almasını kıskanması gösterilmişti.
FOTO-ŞOK!
Genç kuşağın en olay ikilisi 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, önceki akşamki Academy Museum Gala'da bir araya gelince ortalık karıştı. İki yıldız ismin Instagram'da paylaşılan bu pozu üzerine gözler Justin Bieber'e çevrildi. Selena Gomez ile Justin Bieber; 2011 ile 2014 arasında olay bir aşk yaşadı. Bieber'in 2016'da tanışıp 2018'de evlendiği Hailey Baldwin ile Selena Gomez'i aldattığı iddiaları ise yıllarca gündemdeydi. Ancak bu fotoğrafla, ihanet iddiaları da bir kez daha yalanlanmış oldu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Şarkıcı Edis, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte kahvaltıya geldiğini söyleyen ünlü popçu, muhabirlerin röportaj isteği karşısında, "Arkadaşlar, gündem malum. Çok üzgünüz, acımız var. Daha uygun bir zamanda konuşuruz" demekle yetindi. (Aydın HAMZA)