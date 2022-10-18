Ebru Şam'ı da aldatmıştı! Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ihanet yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı

Magazin dünyasının gözde ve örnek çifti Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz arasındaki kriz, TAKVİM'in haberiyle gündem olmuştu. Haberimizin ardından birçokları ikilinin ilişkisinde sorun olmadığını yazıp bizi yalanlamaya çalıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu ikili, önceki gün birbirlerini Instagram'da takipten çıkıp aşk fotoğraflarını da sildi. Ayrılığın perde arkasındaki detaylara ise yine TAKVİM ulaştı. Ayça Ayşin Turan, bundan yaklaşık bir ay önce Alp Navruz'un Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleştiğini öğrenmişti. Bu dedikodu üzerine sevgilisiyle görüşmeme kararı alan güzel oyuncu, biraz daha derinlere inince ihanetin daha eskilere dayandığını öğrendi.
ÇEŞME'DE BİR GİZEMLİ GÜZEL!
İddiaya göre Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ı Ağustos ayında gittiği Çeşme tatilinde aldattı. Oyuncu Ümit Kantarcılar ve bir otel sahibinin de olduğu arkadaş grubu ile gündüz bir beach'te eğlenen Navruz, burada bir güzelle yakınlaştı. Gündüz başlayan yakınlaşma, gece devam etti. Alp Navruz ve gizemli güzel, geceyi yanlarındaki arkadaşlarına ait otelde noktaladılar. Bu şok olayı Alp Navruz ile ortak dostlarından yeni öğrenen Ayça Ayşin Turan da her gururlu kadın gibi ihaneti affetmedi ve ilişkisini geri dönmeyecek şekilde noktaladı.
Navruz'un yaklaşık 1.5 yıl aşk yaşadığı Ebru Şam'ı da aldattığı iddia edilmişti.
TAKVİM, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ilişkisindeki krizi 10 Ekim'de duyurmuştu.