Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl köpeklerini özleyince isyan etti: Hayvanlar için de velayet ve görmek hakkı verilmeli

Pop müziğin ünlü ismi Sinan Akçıl, tartışma yaratacak sözlere imza attı.
Burcu Kıratlı ile evliliği ikinci denemede de yürümeyen ve güzel oyuncuyla Mayıs'ta boşanan ünlü müzisyen, ayrıldıktan sonra köpekleri 'Mira' ve 'Minnie'yi çok özlediğini belirtti.
"EVLATLARIMI GÖRMEM LAZIM"
"Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı" diyen Sinan Akçıl, tartışma yaratacak sözlerini sürdürdü: "O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları onları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum."