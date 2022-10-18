Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl köpeklerini özleyince isyan etti: Hayvanlar için de velayet ve görmek hakkı verilmeli





"EVLATLARIMI GÖRMEM LAZIM"

"Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı" diyen Sinan Akçıl, tartışma yaratacak sözlerini sürdürdü: "O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları onları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN