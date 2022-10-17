Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk işleri büyütüyor! 2 milyon Euro'ya...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, geçtiğimiz sene Paris'e taşınmıştı.
Nihan Buruk'un elbise fiyatlarının ortalama 400 Euro olduğu ve kadın giyim ile erkek giyim ile takı sattığı markası, büyük ilgi gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, geçtiğimiz sene Paris'e taşınmıştı.
Nihan Buruk'un elbise fiyatlarının ortalama 400 Euro olduğu ve kadın giyim ile erkek giyim ile takı sattığı markası, büyük ilgi gördü.
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Bunun üzerine işlerini büyütme kararı veren Nihan Buruk, açacağı üçüncü butik mağazası için Paris'ten 2 milyon Euro'ya bir daire satın aldı.
Güzel yenge, yaklaşık değeri 36 milyon TL olan ve Paris'in Saint-Gervais bölgesindeki butiğini de özenle dekore ettiriyor.