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    Nurgül Yeşilçay, İlknur rolü ile izleyenleri ters köşe yapacak

    İlknur rolü için kilo alarak şişmanlatma aparatları takılan, ve 90’ların meşhur saç stili perma yapılan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, ters köşe yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Marifetli Nurgül

    4 Kasım'da beyaz perdede olacak 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin fragmanı izleyici ile buluştu! Film için bambaşka bir imaja bürünen Nurgül Yeşilçay, baklava açma sahnelerinde hünerlerini sergiledi! Yemek yapmayla arasının hep iyi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, şunları söyledi:



    MALATYALI KOÇ TUTTU
    "Mutfakla aram iyi ama usta işi hamur açmak bambaşka bir şey. Hele ki konu baklava açmak ise... Bu sahnelerin görsel şova dönüşmesi için iki dünya güzeli Malatyalı kadından ders aldım. Sağ olsunlar, oyuncu koçluğumu onlar yaptı. Ayrıca baklava açmayı, baklava yemekten daha çok severim!"



    ANLAMLI SERGİ
    TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan ünlü ressam Berfin Uluman'ın sergisi, önceki akşam görücüye çıktı. Sergide Ayça Ayşin Turan, Funda Arar, Hande Yener ve Melisa Aslı Pamuk'un da Uluman ile beraber yaptığı tablolar, açık artırmaya çıktı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Toçev'e bağışlanırken, bir kısmı Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına bağışlanacak.



        RENKLİ DÜET
        İpek Demir, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Dili Ballım' şarkısında sevilen sanatçı Bülent Serttaş'la düet yaptı. 'Dili Ballım'ın klip çekiminde birlikte kamera karşısına geçen İpek Demir ve Bülent Serttaş, oldukça keyifliydi.



        REKLAM ARASI
        Son dönemde pek ortalarda görünmeyen Burçin Terzioğlu, "Sessizliğe reklam arası" dedi. Dünyaca ünlü bir kozmetik markasıyla iş birliği yapan ve marka için objektife böyle poz veren güzel oyuncunun reklam karelerine "Sonunda bir marka, makyaj güzeli olmayan doğal bir güzelle anlaşmış" övgüleri yağdı.



        FEDON KLASİĞİ
        Greek Müziği'nin efsane ismi Fedon, önceki akşam bir mekanda uzun süre sonra yeniden sahnedeydi. 35 yıl önce sahneye çıktığı mekana yıllar sonra geri dönen Fedon, sahnede kaldığı sürede yüzlerce tabak kırıldı.



            DÖNÜŞ SİNYALİ
            Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Son yıllarda daha çok ticarete ağırlık veren ve ekranlardan uzak kalan Sayışman, "Sevenlerim gibi ben de ekranlarda olmayı özledim fakat projenin içime sinmesi şart" dedi.



            ZORUNDA MIYIM!
            Pazar günleri Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, kural bozmadı. Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan ünlü modele "Ne zaman anne olacaksın?" diye soruldu. 39 yaşındaki model, bu soru karşısında merhum sanatçı Dilber Ay'ın "Zorunda mıyım?" dediği anların videosunu paylaştı.



            KATALOG GİBİ
            Melis ile Mustafa Sandal, önceki gün tatile çıktı. Birçok ünlü gibi soluğu Paris'te alan ünlü çift, Fransa sokaklarında aşka gelip adeta katalogları andıran fotoğraflar çektirdi.



                ROMANTİK REKLAM!
                İlişkileri kısa süre önce başlayan Aslı Turanlı ile Burak Çelik, önceki gün çıktıkları Kapadokya tatilinde boş durmadı. Oyuncu çift, bir firmayla yaptıkları anlaşma kapsamında objektiflere böyle pozlar verdi.



                POYRAZ ESTİRDİ!
                Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Giyim mağazalarını gezen Erbil, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce yüzünü gizledi. Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka başladığı haberleri sorulan genç güzel, kendisine yöneltilen aşk sorularından kaçtı.
                Doğan SAVAŞ



                ŞAŞKIN BADE
                Her defasında yaz insanı olduğunu söyleyen Bade İşçil, havalara henüz alışamadı. Önceki gün İstanbul'daki yağışlı havada böyle selfie çeken güzel oyuncu, "Yaz bitti mi? diyerek şaşkınlığını gözler önüne serdi.



                    İŞLER KARIŞIYOR
                    Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrolünde yer aldığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizisi, bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur. Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını ister.



                    SINIRSIZ BAŞARI
                    ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Kardeşlerim" in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde aday gösterildi.

                    GÖZLER TÖRENDE
                    Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi. Şimdi tüm gözler "Kardeşlerim" in başarısını anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.

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                    TALİHSİZ GÜZEL
                    Yeni filmi "Görücü Usulü Aşk"ın çekimleri için Mersin'e giden Tuğba Melis Türk, film dışında da Mersin'de keyifli dakikalar geçiriyor. Filmde Merve karakterine hayat veren güzel oyuncu, anne baskısıyla nikah masasına oturmaya hazırlanan ve düğün günü yaşadığı talihsizlik ile erkeklere güveni kırılan bir kadını canlandırıyor.



                        SOSYAL MEDYAYI SALLADI
                        Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



                        SON MODA SERVET
                        Son dönemde ünlüler ve sosyete dünyasında stil danışmanlarıyla çalışanların sayısı git gide artıyor. Demet Özdemir, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin çalıştığı stil danışmanları da artan talep nedeniyle adeta para basıyor!

                        KOMİSYON ALIYORLAR
                        Popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydirmek için davet ya da proje başına 70 ile 120 bin TL'ye kadar para kazanan stil danışmanları, eğer ünlüler ile markalar arasında reklam iş birlikleri yaptırırsa da servet değerinde komisyon alıyor. Bazı sosyetikler, oyuncu ve şarkıcılar ise stil danışmanlarına aylık 50 bin TL'ye kadar maaş veriyor.

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                        Başkan Erdoğan Çam ve Sakura’da
                        Haberler Saklambaç Nurgül Yeşilçay, İlknur rolü ile izleyenleri ters köşe yapacak
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