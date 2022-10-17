Nurgül Yeşilçay, İlknur rolü ile izleyenleri ters köşe yapacak





SON MODA SERVET

Son dönemde ünlüler ve sosyete dünyasında stil danışmanlarıyla çalışanların sayısı git gide artıyor. Demet Özdemir, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin çalıştığı stil danışmanları da artan talep nedeniyle adeta para basıyor!



KOMİSYON ALIYORLAR

Popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydirmek için davet ya da proje başına 70 ile 120 bin TL'ye kadar para kazanan stil danışmanları, eğer ünlüler ile markalar arasında reklam iş birlikleri yaptırırsa da servet değerinde komisyon alıyor. Bazı sosyetikler, oyuncu ve şarkıcılar ise stil danışmanlarına aylık 50 bin TL'ye kadar maaş veriyor.

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