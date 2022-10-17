Nurgül Yeşilçay, İlknur rolü ile izleyenleri ters köşe yapacak

4 Kasım'da beyaz perdede olacak 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin fragmanı izleyici ile buluştu! Film için bambaşka bir imaja bürünen Nurgül Yeşilçay, baklava açma sahnelerinde hünerlerini sergiledi! Yemek yapmayla arasının hep iyi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, şunları söyledi:
MALATYALI KOÇ TUTTU
"Mutfakla aram iyi ama usta işi hamur açmak bambaşka bir şey. Hele ki konu baklava açmak ise... Bu sahnelerin görsel şova dönüşmesi için iki dünya güzeli Malatyalı kadından ders aldım. Sağ olsunlar, oyuncu koçluğumu onlar yaptı. Ayrıca baklava açmayı, baklava yemekten daha çok severim!"
ANLAMLI SERGİ
TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan ünlü ressam Berfin Uluman'ın sergisi, önceki akşam görücüye çıktı. Sergide Ayça Ayşin Turan, Funda Arar, Hande Yener ve Melisa Aslı Pamuk'un da Uluman ile beraber yaptığı tablolar, açık artırmaya çıktı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Toçev'e bağışlanırken, bir kısmı Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına bağışlanacak.