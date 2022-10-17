Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel'den ters köşe! Berk Atan ile samimiyeti ilerletti





ZEKERİYAKÖY'DEN EV ARIYORLAR

Geçtiğimiz gün nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, düğün için gün saymaya başlamış. Yaz düğünü yapmak isteyen ünlü çiftten Burcu, Zekeriyaköy'de oturmak istiyormuş. Bu bölgede istedikleri gibi ev bulmaya çalışan Mert Öcal ile Sude Burcu, evi bulurlarsa taşınıp evlerini kurmaya başlayacakmış. Bu arada düğün planları da yapan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül ayında Çeşme'de bir beach düğünü istiyorlarmış.



SKANDALLAR ZİNCİRİ

Çok ünlü bir oyuncu, popüler fenomenlerden biriyle yasak aşk yaşamaya başlamış. Yasak dememin sebebi ise bu yakışıklı jönümüzün evli olması. Fakat işin daha skandal yanı fenomen kızımızın bu yakışıklı jönümüzden hamile kalması olmuş. Evli jönümüz, fenomen kızımızı yurt dışında çocuğu aldırmaya ikna etmiş. Şimdilik isimleri vermeden yazdım ama ne de olsa "gerçekler bir gün açığa çıkar".

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN