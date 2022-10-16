Henüz 59 yaşındaydı! Billur Kalkavan hayatını kaybetti | Saklambaç haberleri

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrasında ilk açıklamayı yaptı; "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.
KURAL BOZDU
Artık gece hayatına veda eden Deniz Akkaya, kuralını yakın arkadaşları için bozdu. Önceki akşam Maslak'taki bir mekanın yeni sezon açılışında boy gösteren eski manken, saç şekli ve sportif ama bir o kadar da dikkat çeken tarzıyla yine ilgi çekmeyi başardı. (Doğan SAVAŞ)
UMUDUN FİLMİ
Alina Boz, gerçek olaylardan uyarlanan "Bandırma Füze Kulübü"ndeki başrolüyle bu kez beyazperdeden izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Başrolü Deniz Can Aktaş'la paylaşan güzel oyuncu, filmi ve canlandırdığı Leyla karakteri için şunları söyledi: "Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzleri güldürecek bir hikaye."