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    Henüz 59 yaşındaydı! Billur Kalkavan hayatını kaybetti | Saklambaç haberleri

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan’dan acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yaşamını yitirdi... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Billur Kalkavan hayatını kaybetti

    Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrasında ilk açıklamayı yaptı; "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.



    KURAL BOZDU
    Artık gece hayatına veda eden Deniz Akkaya, kuralını yakın arkadaşları için bozdu. Önceki akşam Maslak'taki bir mekanın yeni sezon açılışında boy gösteren eski manken, saç şekli ve sportif ama bir o kadar da dikkat çeken tarzıyla yine ilgi çekmeyi başardı. (Doğan SAVAŞ)



    UMUDUN FİLMİ
    Alina Boz, gerçek olaylardan uyarlanan "Bandırma Füze Kulübü"ndeki başrolüyle bu kez beyazperdeden izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Başrolü Deniz Can Aktaş'la paylaşan güzel oyuncu, filmi ve canlandırdığı Leyla karakteri için şunları söyledi: "Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzleri güldürecek bir hikaye."



        KAFAYA TAKMIYOR
        Şarkıcı Edis, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. Köpeğine yemek yedirirken objektife yansıyan Edis, "İşim gücüm olduğu için köpekle çok ilgilenemiyorum. İstanbul'da olduğum zamanlarda olabildiğince yanında olmaya çalışıyorum. Turneye götüremiyorum. Daha bebek 7 aylık" dedi.



        Sahne kıyafetleri hakkında sosyal medyadan yapılan yorumlara güldüğünü ifade eden Edis, "Çok ciddiye almıyorum. Komik olan şeylere o kadar içerlersek yanarız. Sosyal medya bizim için işkenceye dönüşür" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



        SANCILI GEZİNTİ
        Kaan Taşaner ve sevgilisi, önceki gün Etiler'deydi. Sevgilisiyle el ele yürüyen ünlü oyuncu, basın mensuplarının röportaj talebini "Kusura bakmayın başım çok ağrıyor. Daha sonra konuşalım." diyerek geri çevirdi. (Doğan SAVAŞ)



            TORPİL YOK
            Kainat güzelimiz Azra Akın, önceki gün Etiler'deydi. Akın, geçtiğimiz günlerdeki Miss Turkey ile ilgili yapılan iddialara, "Torpilin olduğuna inanmıyorum" dedi. Güzel oyuncu, yarışma esnasında finale kalan güzellerin "Favorimiz Azra Akın" cümleleri içinse "Bu benim için gurur ve mutluluk" dedi.



            "EVLİLİK İÇİN KÜÇÜĞÜM"
            Ünlü fenomen Danla Biliç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yakın zamanda YouTube'ta Talk Show programı yapacağını söyleyen Biliç, ilişkisi hakkında ise, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi. Evlilikle ilgili sorulara ise, "Ne evlenmesi arkadaşlar. Daha benim yaşım çok küçük" diyerek oradan ayrıldı



            KEYİFLER YERİNDE
            Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Ahu Yağtu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Kız arkadaşıyla taksiden inen Yağtu, soruları yanıtsız bırakarak bir mekana giriş yaptı.



                HARBİYE'Yİ BÜYÜLEDİ
                Hakan Altun, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, duygularını dile getirdi: Heyecanımı anlatamam. Harbiye Açık Hava Sahnesi'nin ayrı bir heyecanı varken üstüne bir de Night Flight Symphony Orchestra ile sahneye çıkmak heyecanımı ikiye katladı.



                MUTLU MİHRE
                Geçtiğimiz aylarda İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu, önceki gece Etiler'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününe katıldı. Çıkışta aracın içerisinden kısaca konuşan Mutlu, "Arkadaşımın doğum gününe geldim. Her şey yolunda" dedi. Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Çelikkol'un Natali Yarcan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Mihre Mutlu, bu iddialara yanıt vermedi.



                DOĞU COŞACAK
                Temmmuz'da Ağrı'da 30 bin kişiyi DJ setinin başında coşturarak olay olan iş insanı Hikmet Eraslan, bu kez "Doğu turnesi"ne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük sahnesi ilk olarak 30 Ekim'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulacak. "Cizre Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi" etkinliğinde Mr. Dosso Dossi'ye ünlü şarkıcılar eşlik edecek.



                    KOREL'E ÖVGÜ YAĞDIRDI
                    Sahne performansıyla da adından sıkça söz ettiren Uğur Aslan, Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Finalde kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Bergüzar Korel'i sahneye davet eden Aslan, ünlü oyuncuyla yaptığı düetlerle geceye damgasını vurmayı başardı. Aslan, "Eşim (Sema Ergenekon) ile birlikte bugün burada beni yalnız bırakmadıkları için ne kadar teşekkür etsem az ona. Bergüzar benim için bir arkadaştan da öte adeta bir kızkardeş" diye konuştu.



                    ORTAÇ REKOR KIRDI
                    Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, 11. kez sahne alarak bir rekora imza attı. Dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçı, şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. Sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini isteyen Ortaç'a müzikseverler kayıtsız kalamadı. Hayranları, ünlü sanatçının 'Karabiberim'den günümüze kadar en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarına doyamadı. Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti.



                    SINIRSIZ BAŞARI
                    Güzel oyuncu Eylül Öztürk ve eşi iş insanı Kenan Özkan'ın dört yıl önce kurduğu kozmetik şirketi, başarısını uluslararası alanda da kanıtladı. Genç girişimci çift, mutluluklarını ekip arkadaşlarıyla düzenlendikleri parti ile kutladı. Ünlü çift, Avrupa'da elde ettiği başarıdan sonra Amerika'daki şirket kurulumlarını da tamamladı.



                        İLK REKLAM FİLMİ!
                        Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu bir markanın reklam yüzü oldu. Cengiz Kurtoğlu, imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez bir reklam filminde rol alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, "Yıllardır bekliyordum. Tabii bu güzel yüzümle, bu güzel sesimle böyle bir oluşumu. Sağ olsunlar bir reklam filmi adına çalışma yapacağız. Reklamda bir şarkımız da yer alacak. Daha önce sesim reklamlarda kullanılmıştı. Görüntülü ilk reklamım olacak. Açıkçası heyecanlıyım" diye konuştu



                        HEDEF HOLLYWOOD
                        Oyuncu Emre Atılgan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Soruları yanıtlayan Atılgan, "Hedeflerim çok büyük. Önemli eğitim koçları ile çalışıyorum. Planlarımızı yaptık. Kısmet ileride dünya ya napis olursa Hollywood'da açılmayı ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum" dedi.



                        MARKA YÜZÜ OLDU
                        Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tan Sağtürk, uzun bir aradan sonra görüntülendi. Bir kozmetik markasının yüzü olan Sağtürk, "Kars'tan Diyarbakır'a İstanbul'dan Elbistan'a kadar bale okulları açtık. 23 yıl oldu bu işe baş koyalı kendimi bu işe odaklamış durumdayım" dedi.



                            HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ
                            ONUR Tuna, Aslıhan Güner ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı "Hiç" filminin setinden yeni fotoğraflar paylaşıldı. Filmde "Doç. Dr. Canan Güler Tek" karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in, kırmızı renk elbisesiyle Latin dansı yaptığı sahnelerden paylaşılan fotoğrafları dikkat çekti.

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                            Haberler Saklambaç Henüz 59 yaşındaydı! Billur Kalkavan hayatını kaybetti | Saklambaç haberleri
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