Bi dünya sevgi! Brezilyalılar Kuruluş Osman’la birlikte Türk kültürü ve Osmanlı’ya hayran oldu





Kuruluş Osman dizisinin "Portal Ottoman Club" adlı hayran grubunun yöneticisi Susanna Castro, Kuruluş Osman dizisiyle Osmanlı ve Türk tarihini öğrendiklerini ve bundan çok etkilendiklerini belirterek "Kuruluş Osman dizisi sayesinde Türklerin yaşam tarzı, inançları, adalet ve merhamet duygularını öne çıkaran yönetim şekillerini öğrendik. Özellikle çok farklı kültür ve inançları bir arada barış içinde yaşatmaları bizi çok etkiledi." diyerek dizinin Yapımcı ve Proje Tasarımcısı Mehmet Bozdağ'a kendilerine böyle başarılı bir dizi izlettiği için teşekkür etti.