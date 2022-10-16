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    Bi dünya sevgi! Brezilyalılar Kuruluş Osman’la birlikte Türk kültürü ve Osmanlı’ya hayran oldu

    Türkiye ile birlikte 65 ülkede yayınlanan ve 2 milyarlık bir coğrafyada izleyiciye ulaşan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin Brezilyalı hayranları dizi setini ziyaret ettiler. Dizinin hayranları Brezilya’da 55 bin üyeye sahip Portal Ottoman Club adlı grup kurdu.

    Bi dünya sevgi

    Önceki gün Portal Ottoman Club üyeleri ve yöneticilerinden 37 kişilik bir grup, Kuruluş Osman setini ve Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti.



    Ziyaret sırasında dizi oyuncuları ve dizinin Yapımcısı ve Proje Tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektiren grup, diziyle ilgili hayranlıklarını dile getirdiler.



    Kuruluş Osman dizisinin "Portal Ottoman Club" adlı hayran grubunun yöneticisi Susanna Castro, Kuruluş Osman dizisiyle Osmanlı ve Türk tarihini öğrendiklerini ve bundan çok etkilendiklerini belirterek "Kuruluş Osman dizisi sayesinde Türklerin yaşam tarzı, inançları, adalet ve merhamet duygularını öne çıkaran yönetim şekillerini öğrendik. Özellikle çok farklı kültür ve inançları bir arada barış içinde yaşatmaları bizi çok etkiledi." diyerek dizinin Yapımcı ve Proje Tasarımcısı Mehmet Bozdağ'a kendilerine böyle başarılı bir dizi izlettiği için teşekkür etti.



        YÜZ BİNLERCE BREZİLYALI KURULUŞ OSMAN SETİNİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR
        Castro, hayranı oldukları Kuruluş Osman'ın çekildiği obalar, konak, saray, çarşı, kaleler ve şehirleri görmekten çok mutlu olduklarını söyleyerek "Dizideki obalar, atlar, kaleler, şehirler ve kostümleri çok beğeniyoruz. O dönemdeki insanların yaşam tarzı bize egzotik geliyor." dedi.



        Castro, Kuruluş Osman dizisi hayranları olarak grup kurduklarını ve grubun kısa sürede 55 bin üyeye ulaştığını, dizinin hayranlarının ise Brezilya'da milyonlara ulaştığını belirterek "55 bin üyemiz Kuruluş Osman dizi setini ziyaret etmek istiyor, bu ziyaretler elli binle kalmayarak yüz binlere ulaşacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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        Haberler Saklambaç Bi dünya sevgi! Brezilyalılar Kuruluş Osman’la birlikte Türk kültürü ve Osmanlı’ya hayran oldu
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