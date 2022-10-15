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    Didem Soydan ve Burak Deniz'den artan mekan fiyatlarına sıralı çözüm

    Didem Soydan ile Burak Deniz, artan mekan fiyatlarına sıralı çözüm buldu. Ünlü çift, çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı alarak akıllara Almanlar'ı getirdi.

    Alman hesabı

    Her geçen gün kabaran mekanlardaki hesaplar, Didem Soydan ile Burak Deniz çiftini harekete geçirdi.



    Podyumların yanı sıra Nişantaşı'nda açtığı butiğiyle de kendi parasını kendi kazanan ünlü model, oyuncu aşkına 'Alman hesabı'nı andıran bir teklifte bulundu.



    Bunun sonucunda da ünlü çift, çıktıkları yemeklerin hesabını ödemek için sıralı bir çözüm buldu.



        Geçtiğimiz akşam da Cihangir'de yemek yiyen ikiliden Didem Soydan, "Mekanlarda artık çok yüksek fiyatlar geliyor. Bugün hesap ödeme sırası Burak'taydı" açıklaması yaptı.



        DİDEM'DEN ALKIŞLIK KARAR
        Adisyonu kişi sayısına bölerek herkese eşit hesap ödeten Almanlar'a benzeyen bu sistemi benimseyen çift, takdir topladı.



        Özellikle günümüzde bazı ünlü kadınların yanındaki erkekleri 'cüzdan' gibi gördüğüne dair haberlerin sıkça yapıldığı şu dönemde Didem Soydan'ın bu sıralı çözümü "İşte örnek modern kadın" yorumları yaptırdı.

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        Environment
        Haberler Saklambaç Didem Soydan ve Burak Deniz'den artan mekan fiyatlarına sıralı çözüm
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