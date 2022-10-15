Didem Soydan ve Burak Deniz'den artan mekan fiyatlarına sıralı çözüm

Her geçen gün kabaran mekanlardaki hesaplar, Didem Soydan ile Burak Deniz çiftini harekete geçirdi.
Bunun sonucunda da ünlü çift, çıktıkları yemeklerin hesabını ödemek için sıralı bir çözüm buldu.
Her geçen gün kabaran mekanlardaki hesaplar, Didem Soydan ile Burak Deniz çiftini harekete geçirdi.
Bunun sonucunda da ünlü çift, çıktıkları yemeklerin hesabını ödemek için sıralı bir çözüm buldu.
Geçtiğimiz akşam da Cihangir'de yemek yiyen ikiliden Didem Soydan, "Mekanlarda artık çok yüksek fiyatlar geliyor. Bugün hesap ödeme sırası Burak'taydı" açıklaması yaptı.
DİDEM'DEN ALKIŞLIK KARAR
Adisyonu kişi sayısına bölerek herkese eşit hesap ödeten Almanlar'a benzeyen bu sistemi benimseyen çift, takdir topladı.
Özellikle günümüzde bazı ünlü kadınların yanındaki erkekleri 'cüzdan' gibi gördüğüne dair haberlerin sıkça yapıldığı şu dönemde Didem Soydan'ın bu sıralı çözümü "İşte örnek modern kadın" yorumları yaptırdı.