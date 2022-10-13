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    Savaş başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitleyecek | Saklambaç haberleri

    Bu akşam ATV’de ekrana gelecek olan ‘Aldatmak’ın yeni bölümünde Güzide ve Yeşim arasındaki savaş başlıyor! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Savaş başlıyor

    Aile mahkemesi hakimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak", dördüncü bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün rol aldığı dizinin bu akşamki bölümünün konusu şöyle:



    DÜŞMAN KESİLİYOR
    Davaya bakan hakime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir. Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir.



    ZİRVENİN GEDİKLİSİ
    ATV'nin yeni sezona iddialı giriş yapan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesine kuruldu. "BBCS" önceki akşam atv'de ekrana gelen üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



        MİLYON DOLARLIK İNAT!
        Brooklyn Beckham'ın Nisan'da evlendiği Nicola Peltz'in kayınvalidesi Victoria Beckham ile savaşı gündemde... Ailesine karşı eşini tercih eden Brooklyn, babasını kızdırdı. Efsane futbolcu, oğlunu mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti.

        ARAÇLARI ALIYOR
        Buna rağmen Brooklyn, eşiyle annesi arasındaki krizi çözemedi. Bunun üzerine David Beckham, oğluna sadece bebekliğinden itibaren açtığı fonda biriken rakam olan 96 milyon doları harcamasını söyledi. Serveti 450 milyon dolar olan David, oğluna verdiği lüks arabaları da geri alırken "Bundan sonra annen ve benden para alamayacaksın" resti çekti.



        İKİNCİ FİLME İKİNCİ ÇOCUK
        Başrollerini İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral'ın paylaştığı Müstakbel Damat filminin basın toplantısı önceki gün gerçekleşti. Çekimleri üç yıl önce biten ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmde rol alan Soral, "Aslında ben hamileliği ikinci seriye saklamıştım ama baktım film vizyona giremiyor bari ben doğurayım dedim. Artık ikinci çocuğu ikinci filme yetiştirim diye düşünüyorum" diyerek güldürdü.



        ÇİÇEK GİBİ TECRÜBE
        İlgiyle izlenen oyun "Amadeus"ta, yeni sezonda Constanze karakterini sahneye taşıyan Dilan Çiçek Deniz, ilk tiyatro deneyimi nedeniyle oldukça heyecanlı. "Tiyatro sahnesinde var olabilmek bir oyuncu olarak kendimi çok kuvvetli hissettirdi" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Kalp atışımın hiç dinmemesiyle birlikte durmak bilmeden karakterde kalmak ve bütün sahne arkadaşlarımla birlikte bir ritim oluşturabilmek meleğimin en keyifli deneyimlerinden biri oldu."



            SARI FIRTINA
            Son dönemde adı sık sık kavga haberlerine karışan Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bugüne kadar Deniz Şahin, Kadir Güneş ve Jose Sosa gibi isimlerle aşk yaşayan 23 yaşındaki güzel oyuncunun yanında yeni sevgilisi vardı. Melisa Döngel, gazetecilerin "Beyefendi erkek arkadaşınız mı?" sorusuna tebessüm etmekle yetindi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sokak ortasında kavga ettiği kız arkadaşıyla ilgili sorular karşısında ise "Sizi hiçbir zaman kırmıyorum ama şimdi konuşmak istemiyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



            YAŞ GÜNÜ MORALİ
            Kısa süre önce boşanan Hadise, önceki akşam keyifli halleriyle dikkat çekti. Yakın dostu Seda Bakan'ın yaş günü için arkadaşlarıyla bir araya gelen güzel popçunun sosyal medyadan paylaşılan neşeli halleri, sevenlerini mutlu etti.



            İTALYA HAVASI
            Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, kariyeri için gittiği İtalya'ya çabuk alıştı. Buradaki dünyaca ünlü bir ajansla çalışıp yurt dışına açılmayı planlayan güzel model, önceki sabah güneşli İtalya sabahından böyle keyifli poz verdi.



                BABA HEDİYE
                İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter, önceki akşam yıllardır süren aşklarını nikah masasına taşıdı. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen düğüne katılan İmparator, kızına düğün hediyesi 'altın kemer' taktı. Usta sanatçının daha önce de oğlu İdo Tatlıses'le evlenen gelini Yasemin Şefkatli'ye de taktığı altın kemerin değerinin 450 bin TL olduğu öğrenildi.



                GÜÇLÜ MESAJ
                Funda Arar, önceki gece Harbiye sahnedeydi. "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutlayan Arar, "Tüm kız çocuklarına ayaklarının üstünde duracakları ve kendi hayatlarını yönetecekleri bir gelecek diliyorum. Kızlarımıza güvenelim. Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir" diyerek büyük alkış aldı.



                UYGUN ADIM MARŞ
                İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. 45 yaşındaki Soydaş, sırrını açıkladı: "Formumu korumak için her sabah Kuruçeşme'den başlayıp Rumeli Kavağı'na kadar yürüyorum. Yediklerime de çok dikkat ederim."



                    ALEV ALEV GALA
                    Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'un yaşam hikayesine odaklanan "Sevmedim Deme" filminin gala gösterimi önceki akşam yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcıları bu heyecanlı akşamlarında 'Alev Alev' isimli şarkıda düet yaptıkları İrem Derici de yalnız bırakmadı. Derici, galaya şarkının adından esinlenerek kırmızı bir kıyafetle katıldı.



                    TEDAVİ ARASI
                    Şarkıcı Aylin Çoşkun, önceki gün eşi Volkan Aslan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir ortalarda görünmeyen Çoşkun, "Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı" dedi.



                    SIRRI HÜNNAP!
                    Sağlığına ve formuna büyük önem gösteren Özge Ulusoy, doğanın nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmiyor. Sık sık Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesini tüketen 39 yaşındaki ünlü manken, çok sevdiği bu meyve sayesinde sindirimini düzenliyor, A ve C vitaminleri alıyor. Bu arada Özge Ulusoy'un düzenli tükettiği hünnap, kansere karşı da kalkan.



                        BEBEKLE DAVETTE
                        Yönetmen Fırat Parlak ile evliliğinden ikinci bebeğine yaklaşık 5.5 aylık hamile olan Burcu Kara, önceki gün bir davete katıldı. Karnının iyice belirginleştiği gözlenen 42 yaşındaki oyuncu, "Şu anda her şey yolunda. Bebeğimize kavuşmak için gün sayıyoruz" dedi.



                        AYRILIĞA YORUMSUZ
                        Geçtiğimiz günlerde Cemre Baysel ile ilişkisinin bittiği konuşulan Aytaç Şaşmaz, Etiler'de görüntülendi. Şaşmaz, ayrılıkla ilgili sorulara, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" demekle yetindi.



                        'MİSS'KOLOJİK ŞİDDET
                        Güzeller fena kapıştı. Sosyal medya fenomeni Zilan Irmak Avşar, Miss Freedom of the World birincisi Gizem Şahin'e dava açtı. İddiaları gündemi salladı: Dedikodumu yaptı. Bana iftiralar attı. Travma yaşattı. Onun yüzünden tedavi görmek zorunda kaldım.

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                        Haberler Saklambaç Savaş başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitleyecek | Saklambaç haberleri
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