Savaş başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitleyecek | Saklambaç haberleri





MİLYON DOLARLIK İNAT!

Brooklyn Beckham'ın Nisan'da evlendiği Nicola Peltz'in kayınvalidesi Victoria Beckham ile savaşı gündemde... Ailesine karşı eşini tercih eden Brooklyn, babasını kızdırdı. Efsane futbolcu, oğlunu mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti.



ARAÇLARI ALIYOR

Buna rağmen Brooklyn, eşiyle annesi arasındaki krizi çözemedi. Bunun üzerine David Beckham, oğluna sadece bebekliğinden itibaren açtığı fonda biriken rakam olan 96 milyon doları harcamasını söyledi. Serveti 450 milyon dolar olan David, oğluna verdiği lüks arabaları da geri alırken "Bundan sonra annen ve benden para alamayacaksın" resti çekti.