Savaş başlıyor! 'Aldatmak' yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitleyecek | Saklambaç haberleri

Aile mahkemesi hakimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak", dördüncü bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün rol aldığı dizinin bu akşamki bölümünün konusu şöyle:
DÜŞMAN KESİLİYOR
Davaya bakan hakime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir. Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir.
ZİRVENİN GEDİKLİSİ
ATV'nin yeni sezona iddialı giriş yapan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesine kuruldu. "BBCS" önceki akşam atv'de ekrana gelen üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.