Miss gibi aşık! Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan Boğaz'da aşk dolu yürüyüş





EL ELE YÜRÜYÜŞ

Ellerini bir an olsun bırakmayan ikili, yürüyüş sırasında aşka da geldi. Şahin, Kazancıoğlu'na arkasından sarılarak boynunu öptü. Gazetecilerin görüntü aldığını sonradan fark eden Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, soruları ise yanıtsız bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN