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    Miss gibi aşık! Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan Boğaz'da aşk dolu yürüyüş

    2018’de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, aşka geldi. Güzel model, önceki gün Boğaz’da yürüyüş yaptığı sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nu öpücüklere boğdu.

    AYDIN HAMZA
    Miss gibi aşık

    Miss Turkey 2018'de birincilik tacını takan Şevval Şahin, aşk sarhoşu olup çıktı. Yiğit Marcus Aral'la olaylı ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü Murat Kazancıoğlu'na kaptıran 23 yaşındaki güzel, önceki gün işletmeci sevgilisiyle Boğaz'da yürüyüş yaptı. Sabahın erken saatlerinde spor yapmaya çıkan ikili, el ele Emirgan'dan Kuruçeşme'ye kadar yürüdü.



    EL ELE YÜRÜYÜŞ
    Ellerini bir an olsun bırakmayan ikili, yürüyüş sırasında aşka da geldi. Şahin, Kazancıoğlu'na arkasından sarılarak boynunu öptü. Gazetecilerin görüntü aldığını sonradan fark eden Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, soruları ise yanıtsız bıraktı.

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