Güzel oyuncu Cansu Dere Türkiye'nin dört bir yanında sessiz sedasız bağışlar yapıyor

Son dönemin en gözde isimlerinden Cansu Dere, anneliğin sadece doğurmak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kariyerinin aksine özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen ve halen 'ruh eşini' arayan 41 yaşındaki oyuncu, kendisini çocuklara adadı. Birçoklarının aksine yaptığı yardımları büyük bir gizlilikle yürüten Cansu Dere'nin beş kız çocuğunun eğitim dahil tüm masraflarını sahiplendiği ortaya çıktı.