Güzel oyuncu Cansu Dere Türkiye'nin dört bir yanında sessiz sedasız bağışlar yapıyor

Son dönemin en gözde isimlerinden Cansu Dere, anneliğin sadece doğurmak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kariyerinin aksine özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen ve halen 'ruh eşini' arayan 41 yaşındaki oyuncu, kendisini çocuklara adadı. Birçoklarının aksine yaptığı yardımları büyük bir gizlilikle yürüten Cansu Dere'nin beş kız çocuğunun eğitim dahil tüm masraflarını sahiplendiği ortaya çıktı.
HAYVANLARA DA EL UZATIYOR
Annesi hasta ve babası olmayan beş minik kızın hayatına dokunan güzel oyuncu, bununla da kalmadı. Cansu Dere, Türkiye'nin özellikle Doğu bölgesindeki ilkokullara bağışlar yapıyor. Hayvan sevgisiyle tanınan güzel oyuncunun, birçok sokak hayvanına da yardım eli uzattığı biliniyor...
EYŞAN'I UNUTAMADI
Yıllar önce ATV'de ekrana gelen ve Türk televizyon tarihi efsaneleri arasında yer alan Ezel dizisiyle yıldızı parlayan Cansu Dere, burada canlandırdığı 'Eyşan' karakteri için şunları söyledi: "Bugüne kadar benim için en özel yeri olan projem 'Ezel'. Buradaki karakterim, çalıştığım tüm insanlar bugünkü Cansu Dere olmamda büyük bir rol sahibi."