Türk deri ustası Volkan Yılmaz dünyaca ünlü markalara ait çantaların gerçek yüzünü ortaya koydu

ABD'de yaşayan Türk çantacı ve deri ustası Volkan Yılmaz, ünlülerin almak için aylarca beklediği binlerce liralık çantaların foyalarını ortaya çıkardı. Çektiği videolarla TikTok'ta fenomen olan Yılmaz, videolarında çantaları parçalayarak hangi malzemelerden ve hangi kalitede üretildiğini gözler önüne seriyor. Kullanıcıların çantalara verdikleri on binlerce doların değip değmediğini anlamalarını hedefleyen 36 yaşındaki Volkan Yılmaz, bu sayede tam 360 bin kullanıcıya ulaştı. Yılmaz'ın videoları Bottega Veneta'nın 2 bin 500 dolarlık (46 bin lira) çantasını parçalayarak fenomen oldu.