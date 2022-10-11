Türk deri ustası Volkan Yılmaz dünyaca ünlü markalara ait çantaların gerçek yüzünü ortaya koydu

ABD'de yaşayan Türk çantacı ve deri ustası Volkan Yılmaz, ünlülerin almak için aylarca beklediği binlerce liralık çantaların foyalarını ortaya çıkardı. Çektiği videolarla TikTok'ta fenomen olan Yılmaz, videolarında çantaları parçalayarak hangi malzemelerden ve hangi kalitede üretildiğini gözler önüne seriyor. Kullanıcıların çantalara verdikleri on binlerce doların değip değmediğini anlamalarını hedefleyen 36 yaşındaki Volkan Yılmaz, bu sayede tam 360 bin kullanıcıya ulaştı. Yılmaz'ın videoları Bottega Veneta'nın 2 bin 500 dolarlık (46 bin lira) çantasını parçalayarak fenomen oldu.
MALİYETİ 130 DOLAR
Çantada 5 metrelik bir kuzu derisi kullanıldığını tahmin eden Yılmaz'a göre derinin yaklaşık maliyeti 130 dolar. Volkan Yılmaz'ın ünlülerin kolundan çıkarmadığı dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton'un ikonik çantasını parçaladığı videosu ise olay yarattı. Yaklaşık 2 bin dolara (38 bin lira) satılan çantayı parçalayan Yılmaz, "Parayı çöpe attığınızı söylemeliyim" dedi. Türk deri ustası, ünlü Fransız markasına ait çantanın tamamen kanvas ile plastikten yapıldığını belirtti.
Rachel Araz'ın Bottega Veneta marka çantasının değeri en fazla 130 dolar.