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    Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında şoke eden eskort iddiası! "Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla..."

    Deniz Uğur, Reha Muhtar’dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açtı. Ünlü oyuncu, Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığı öne sürüp ”Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla tatile gitti” iddiasında bulundu.

    FATİH ULAŞ
    Deniz durulmuyor

    Oyuncu Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda ikiz çocuklarının babası olan Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.



    Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Uğur, Muhtar'ın kendisine direnen çocuğun ellerini ısırdığını iddia etmişti.



    İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Mina Deniz Muhtar'ın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur'a vermiş, ikilinin diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar'ın velayeti ise Reha Muhtar'da kalmıştı.



        Deniz Uğur, diğer çocuk Poyraz'ın da velayetinin kendisine verilmesi için İstanbul Aile Mahkemesinde yeni bir dava açtı.



        SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK EDİLSİN!
        Dilekçede, 63 yaşındaki Reha Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı, çocukların ve tanıkların anlatımına göre halüsinasyon gördüğü ve intihar eğilimi olduğu öne sürüldü. Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi de talep edildi.



        Reha Muhtar'ın ilerleyen yaşı ve alkol bağımlılığı nedeniyle kendi öz kızına "Sen bu eve beni öldürmeye geliyorsun, sen CIA ajanısın, siz benim arkamdan iş çeviriyorsunuz, siz benim servetime konmaya çalışıyorsunuz" diyerek şiddet uyguladığı iddia edildi.



            Dilekçede ayrıca, Reha Muhtar'ın, çocuklar evdeyken eskort kadınlarla görüştüğü, tatile gittikleri otelde yan odada çocukların duyabileceği şekilde bu kadınlarla birlikte olduğu iddia edildi.

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