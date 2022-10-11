Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında şoke eden eskort iddiası! "Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla..."

Oyuncu Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda ikiz çocuklarının babası olan Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Uğur, Muhtar'ın kendisine direnen çocuğun ellerini ısırdığını iddia etmişti.
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Mina Deniz Muhtar'ın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur'a vermiş, ikilinin diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar'ın velayeti ise Reha Muhtar'da kalmıştı.