Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında şoke eden eskort iddiası! "Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla..."





Reha Muhtar'ın ilerleyen yaşı ve alkol bağımlılığı nedeniyle kendi öz kızına "Sen bu eve beni öldürmeye geliyorsun, sen CIA ajanısın, siz benim arkamdan iş çeviriyorsunuz, siz benim servetime konmaya çalışıyorsunuz" diyerek şiddet uyguladığı iddia edildi.