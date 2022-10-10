İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’yı kızdırdı!





HAYAL KIRIKLIĞI...

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, henüz restoranıma gitmemiş olmaları. Sara ve İlkay'ı restoranıma davet edeceğim. O zaman gerçekten iyi yemek yiyeceğiz". Sara Gündoğan, Manchester'deki en sevdiği restoran sorulduğunda, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde berbat yemekler sunuluyor. Taze yiyecek bulamıyorum. Buradaki restoranlar para kazanmaya odaklanıyor" demişti.

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