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    İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’yı kızdırdı!

    İngiltere’deki restoranları topa tutan Sara Gündoğan, eşi İlkay’ın top koşturduğu Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’yı kızdırdı! Aynı zamanda restoran sahibi olan teknik adam, yengeye çağrı yaptı: Restoranıma gelin!

    Yenge ofsayta düştü!

    Manchester'da lezzetli yemekler yapan bir restoran bulamamaktan yakınan Sara Gündoğan'a kentte restoran işleten İspanyol teknik adam Pep Guardiola'dan yemek daveti geldi.



    İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City'nin çalıştırıcısı ve Tast adında seçkin bir restoranın sahibi olan Guardiola, Fas asıllı İtalyan yengenin sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:



    HAYAL KIRIKLIĞI...
    "Beni hayal kırıklığına uğratan şey, henüz restoranıma gitmemiş olmaları. Sara ve İlkay'ı restoranıma davet edeceğim. O zaman gerçekten iyi yemek yiyeceğiz". Sara Gündoğan, Manchester'deki en sevdiği restoran sorulduğunda, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde berbat yemekler sunuluyor. Taze yiyecek bulamıyorum. Buradaki restoranlar para kazanmaya odaklanıyor" demişti.

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    Haberler Saklambaç İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’yı kızdırdı!
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