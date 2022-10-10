Elif ve Güneş’in hikayesi, milyonları derinden etkiliyor!





"SEVMEK YETMEDİ"

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ve adı çapkına çıkan Cem Belevi, önceki akşam İzmirli hemşerileriyle bir araya geldi. Sahnedeki sözleriyle aşk acısı çektiğini ima eden Belevi, şu sözleriyle adeta eski aşklarına gönderme yaptı: "Çok seviyorsun ama sevmek yetmiyor bazen. Yemin ederim yetmedi. Biz de belki o yolları seve seve yürürüz tekrar". Cem Belevi, ihanet ettiği İrem Derici'den ayrıldıktan sonra sunucu Bircan Bali ile aşk yaşamıştı. Ercan AKGÜN