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    Elif ve Güneş’in hikayesi, milyonları derinden etkiliyor!

    Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı", ATV ekranlarında olacak. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ekim Saklambaç haberleri...

    Evim Sensin

    Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle atv'de... Elif, Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir. Güneş'in evi, Elif'tir artık. Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar.



    HÜLYA TÜKENDİ!
    Yılların eskitemediği Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinde dolan gecede Avşar Kızı, Melih Yazgan imzalı yeşil elbisesi ile yine nefes kesti. Sesi, güzelliği ve esprileri yanı sıra birbirinden güzel şarkılarıyla salonu dolduran güzel sanatçı, yine farkını konuşturdu.



    ÇÖMLEKÇİ HANDE
    Hande Yener, önceki akşamki Menemen konserinde renkli görüntüler sergiledi. Tarzıyla her zamanki farkını konuşturan ünlü popçu, binlerce kişinin önünde çömlek yaptı. Önlüğünü giyerek çözmek tezgahının başına geçen Hande Yener, çamura son derece başarıyla şekil verdikten sonra "Benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Artık ben de çok rahat çömlek yapabilirim" esprisi yaptı. (Ercan AKGÜN)



        TAM GAZ AŞK
        Oyuncu Tuba Ünsal ile kendinden altı yaş küçük yeni sevgilisi Serdar Turan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ünsal, yaz aylarından beri devam eden ilişkisiyle ilgili sorular karşısında "Arkadaşlar her şey yolunda. Gayet mutluyuz. Kolay gelsin" dedikten sonra aşkının aracıyla oradan ayrıldı.
        Aydın HAMZA



        SADECE ARKADAŞIZ
        Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen'in adı geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. İkili, önceki gece Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlendi. Güzel oyuncu, mekandan avukat Nail Gönenli ile ayrılırken Evirgen de onları yolcu etti. Ardından Umut Evirgen'in evinde yeniden buluşan ünlü işletmeci ile Farah Zeynep Abdullah, "Aşk yok, yakın arkadaşız" dedi. Aydın HAMZA



        "SEVMEK YETMEDİ"
        Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ve adı çapkına çıkan Cem Belevi, önceki akşam İzmirli hemşerileriyle bir araya geldi. Sahnedeki sözleriyle aşk acısı çektiğini ima eden Belevi, şu sözleriyle adeta eski aşklarına gönderme yaptı: "Çok seviyorsun ama sevmek yetmiyor bazen. Yemin ederim yetmedi. Biz de belki o yolları seve seve yürürüz tekrar". Cem Belevi, ihanet ettiği İrem Derici'den ayrıldıktan sonra sunucu Bircan Bali ile aşk yaşamıştı. Ercan AKGÜN



            YORGUN ANNE
            Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları kısa süre önce dünyaya gelmişti. Ela ismindeki kızından sonra Eda'yı da kendi büyüten güzel yenge, dün bu selfie pozunu Instagram'dan paylaştı. Yorgunluğu yüzüne yansıyan Amine Gülşe'ye takipçilerinden "Her hali güzel" şeklinde moral mesajları yağdı.



            DEV KEYİF!
            Birkaç aydır Berkin Gökbudak ile doludizgin bir aşk yaşayan Aslı Enver'in mutluluğu adeta yüzünden okunuyor... Dün evinden çıkmayarak pazar keyfi yapan güzel oyuncu, bu karesini de takipçileriyle paylaştı. Aslı Enver'in keyifli halleri, "Aşk yaramış" yorumları yaptırdı.



            BEŞ BİN KİŞİLİK KORO
            Göksel, önceki akşamki İstanbul konserinde yine sevenlerini mest etti. Mekanı dolduran beş bin kişiyle şarkılarını beraber söyleyen ünlü sanatçı, tam iki saat aralıksız sahnedeydi. Konserini bitirdikten sonra kendisini dinlemeye gelenlerin alkış yağmuru eşliğinde tekrar sahneye çıkan Göksel, 3 şarkı daha söyleyerek geceyi tamamladı.



                BİR HOŞ SEDA
                Başarılı oyunculuğu kadar Türk geleneklerine olan bağlılığıyla da takdir toplayan Seda Bakan, ikinci kızı Ela'nın 40 günlük olması nedeniyle mevlit okuttu. Birçok ünlünün aksine evinde son derece mütevazı ama bir o kadar da özenli bir gün düzenleyen Bakan'ın sosyal medyasından "Çok şükür" notuyla paylaştığı karelere "Maşallah" yorumu yağdı.



                ARAYA MESAFE GİRDİ
                Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi İspanyol model Desire Cordero ile aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. Ağustos ayında Bartra'yı Akyazı Stadyumu'nda destekleyen güzel model, daha sonra yıldız futbolcuyla beraber birkaç gün de Trabzon'u gezmişti.



                KIRMIZI KARTI GÖSTERDİ
                Ancak olay aşk, kısa sürdü. İspanyol basınının iddiasına göre Desire Cordero, uzak mesafe ilişkisini sürdürmek istemediği için Marc Bartra ile kısa süreli ilişkisini noktaladı.



                    MİNİKLERE BÜYÜK MORAL
                    Başarılı sanatçı Buray, Bir Küçük Adım Derneği'nin misafiri olarak geçtiğimiz gün Diyarbakırlı çocuklarla buluştu. Diyarbakır Eğil'de bulunan ve dernek tarafından restorasyonu tamamlanan okulları ziyaret den Buray, minik hayranları ile birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Hayranı oldukları sanatçıyı karşılarında görünce sevinç çığlıkları atan çocuklar, başarılı sanatçının şarkılarına ise koro halinde eşlik ettiler.

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                    Emekliye 8.000, yakınına 250 TL
                    Haberler Saklambaç Elif ve Güneş’in hikayesi, milyonları derinden etkiliyor!
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