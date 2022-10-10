Elif ve Güneş’in hikayesi, milyonları derinden etkiliyor!

Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle atv'de... Elif, Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir. Güneş'in evi, Elif'tir artık. Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar.
HÜLYA TÜKENDİ!
Yılların eskitemediği Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinde dolan gecede Avşar Kızı, Melih Yazgan imzalı yeşil elbisesi ile yine nefes kesti. Sesi, güzelliği ve esprileri yanı sıra birbirinden güzel şarkılarıyla salonu dolduran güzel sanatçı, yine farkını konuşturdu.
ÇÖMLEKÇİ HANDE
Hande Yener, önceki akşamki Menemen konserinde renkli görüntüler sergiledi. Tarzıyla her zamanki farkını konuşturan ünlü popçu, binlerce kişinin önünde çömlek yaptı. Önlüğünü giyerek çözmek tezgahının başına geçen Hande Yener, çamura son derece başarıyla şekil verdikten sonra "Benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Artık ben de çok rahat çömlek yapabilirim" esprisi yaptı. (Ercan AKGÜN)