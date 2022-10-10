Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!





BEKAR EVİ 35 BİN LİRA

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmiş ve 30 Eylül'dü olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 5 ay gibi kısa sürede evliliklerini bitiren Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular da bir türlü durulmamıştı.Mehmet Dinçerler'in organize bir şekilde geçmiş twit'leri ve arkadaşlıkları ortaya serilirken, evliliğin bitme nedeni için de ortaya birçok farklı iddia atıldı. Neyse bu konuya bir dahaki köşe yazımda değineceğim. Duyduğuma göre Mehmet Dinçerler, Hadise ile evli olduğu dönemde oturduğu Riva'daki evinden bir süre önce ayrılmıştı. Bir ay gibi bir süredir ev arayışında olan Dinçerler, istediği evi Levent'te bulmuş. Burada bir rezidanstan ev kiralayan Mehmet Dinçerler, aylık kirası 35 bin TL olan evine yaptırdığı ufak çaplı tadilat işleri tamamlanınca önümüzdeki hafta taşınıyor.

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