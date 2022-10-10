Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!

Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, 2021 yılında 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya adeta aşık oldu...
Çekimlerin ardından ülkemizden ayrılırken "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" diyen dünyaca ünlü yıldız, Mayıs ayında büyük aşkı Rosie Huntington-Whiteley ve iki çocuğuyla yine Antalya'daki lüks bir otelde tatil yapmıştı.
Türkiye'den kopamayan Jason Statham'ın 10 gün önce gizlice geldiği Antalya'da yine geceliği 30 bin dolarlık lüks bir otelin kurşun geçirmez villasında ailesiyle tatilde olduğu ortaya çıktı.