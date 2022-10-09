Şarkıcı Emina Jahovic Kandil'i İstanbul camilerinde geçirdi

Emina Jahovic, İstanbul'da olmaktan çok mutlu. Başarılı şarkıcı, Mevlid Kandili'nde gece camileri dolaşan Emina, irmik helvası dağıttı. Sırp basınına konuşan Emina, "Dua etmek beni çok mutlu ediyor. Kandil vesilesiyle İstanbul'da 6 cami dolaştım. Kendi yaptığım irmik helvasını dağıttım. Çok mistik bir şehir olan İstanbul'da beni en özel hissettiren bir gece yaşadım" dedi. "Neden irmik helvası" şeklindeki soruya ise Emina şu cevabı verdi: İrmik helvası klasik bir Osmanlı tatlısıdır ve Türk halkı yüzyıllardır evlerinde pişiriyor. Ben de ilk tattığımda çok sevdim. Yaptığım en iyi tatlı irmiktir? Emina, İstanbul'un camilerinden birinden yayınladığı fotoğrafta tesbih de dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı bulan fotoğraflar, Emina'yı da mutlu etti.