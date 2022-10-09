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    Şarkıcı Emina Jahovic Kandil'i İstanbul camilerinde geçirdi

    Şarkıcı Emina, Mevlid Kandili’nde İstanbul’da camileri dolaştı.... Camiden çıkanlara irmik helvası dağıtan Sırp güzel, “Kendimi çok ama çok özel hissettim” açıklamasını yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Çok özel hissettim

    Emina Jahovic, İstanbul'da olmaktan çok mutlu. Başarılı şarkıcı, Mevlid Kandili'nde gece camileri dolaşan Emina, irmik helvası dağıttı. Sırp basınına konuşan Emina, "Dua etmek beni çok mutlu ediyor. Kandil vesilesiyle İstanbul'da 6 cami dolaştım. Kendi yaptığım irmik helvasını dağıttım. Çok mistik bir şehir olan İstanbul'da beni en özel hissettiren bir gece yaşadım" dedi. "Neden irmik helvası" şeklindeki soruya ise Emina şu cevabı verdi: İrmik helvası klasik bir Osmanlı tatlısıdır ve Türk halkı yüzyıllardır evlerinde pişiriyor. Ben de ilk tattığımda çok sevdim. Yaptığım en iyi tatlı irmiktir? Emina, İstanbul'un camilerinden birinden yayınladığı fotoğrafta tesbih de dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı bulan fotoğraflar, Emina'yı da mutlu etti.




    KAÇIŞ GECESİ
    Geçtiğimiz haftalarda Mustafa Mert Koç ile olan birlikteliğini falcının, "Başka birisi var" demesiyle sonlandıran oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gece Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Görüntü alınmamasını isteyen Pamuk, gazetecilerin kendisini çekmemesini istediği için bir hayli uğraştı. Arkadaşlarına, mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motor çekmelerini ve gazetecilerin oradan geçememesini isteyen oyuncu, her tarafta gazeteci var diye tam iki saat boyunca direndi. Kaçış yolu arayan Melisa Aslı Pamuk, son olarak çareyi arkadaşlarını gazetecilerin yanına göndermekte buldu. Oyuncunun bazı arkadaşları, gazetecileri tehdit etti.




    OYUN ÖNCESI ÇAY MOLASI
    Başrollerini tiyatronun usta isimleri Suna Keskin ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Ahududu', Nedim Saban'ın imzasıyla geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyundan saatler önce tiyatroya gelen Melek Baykal ve Nedim Saban, "Yeni sezona merhaba dedik" diyerek uzun uzun sohbet etti. Usta ikili, çay molasının ardından, "Oyunumuz var. Görüşmek üzere" deyip mekandan ayrıldı.




        'KADINLARA MAHSUS'
        "Kadınlara Mahsus" adlı yeni sinema filmi başarılı kadın oyuncuları buluşturdu. Yönetmen Serdar Akar tarafından çekilecek film, şimdiden büyük merak uyandırdı. Senaryosunu "Atiye" ve "Zeytin Ağacı" gibi izlenme rekorları kıran projelerin senaristleri arasında bulunan Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı, genel koordinatörlüğünü birçok başarılı projede imzası olan Hakan Yaldız'ın üstlendiği filmin okuma provası önceki gün yapıldı. Filmde başlıca rolleri Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman ve Merve Çağıran paylaşıyor.




        GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK
        Demet Özdemir, arkadaşlarıyla Etiler'de pizza yedi. Özdemir, "Son projesiyle ilgili çok iyi dönüşler aldım. Gerçekten çok emek vermiştik. Şimdi bunun gururunu yaşıyoruz. Paris'te iki gün hem iş hem de tatil yaptık. Paris'te bir günümüzü tamamen fotoğraflara ayırdık" dedi.




        'KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR'
        Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yemeğe geldiğini söyleyen Akbağ, "Yurtdışından arkadaşlarım geldi. Birazcık hasret giderip sohbet edeceğiz. Uzun zamandır burada değiller. Konuşacak çok şey var" dedi.




            YENİ ADRES ROMA
            Manken Güzide Duran 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, kızı Selin ve oğlu Emir'i dünyaya getirmişti. 2014'te Miami'ye taşınan Aksoy Ailesi Coronavirüs salgını başlayınca Türkiye'ye dönüp Bodrum'da yaşamaya başlamıştı. Miami'ye dönmeme kararı alan Güzide Duran, eşi ve çocuklarıyla bundan sonraki yaşamlarına Roma'da devam edecek.




            GÖRKEMLİ AÇILIŞ
            New York, Londra, Venedik gibi birçok şehirde şubeleri bulunan dünyanın en havalı, en popüler restoranlarından Cipriani yeni şubesini İstanbul'da açtı. Ünlü işletmenin patronu Giuseppe Cipriani geçen sene İstanbul'a gelip Nusret Gökçe ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Cipriani'nin İstanbul'daki adresi ise Maçka Palas oldu.




            SEVİNDİREN HABER
            Hande ve Gamze Erçel kardeşler, önceki gün Etiler'de yemek yedi. Yaklaşık iki saat mekanda kalan Erçel kardeşler, yemek sonrası kapıda görüntülendi. Yeğeni Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, muhabirlerin soruları karşısında konuşmak istemedi. Hande Erçel, yeğeninin sağlık durumu hakkında "İyi, daha da iyiyi gidiyor. Bu konuda çok konuşmak istemiyoruz. Lütfen sizden bu konuda anlayış bekliyorum" dedi. Hande ve Gamze Erçel, daha sonra gazetecilere teşekkür edip evlerinin yolunu tuttu.




                ALIŞVERİŞ TURU
                Ünlü oyuncu Cemal Hünal ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Lale Cangal önceki gün İstinye'de objektiflere poz verdi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, el ele yaklaşık 3 saat alışverişin keyfini çıkardı.




                KAHVE MOLASI
                Oyuncu Doğa Rutkay geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Rutkay, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. "Arkadaşlar beni bu halde mi çekeceksiniz?" diye espri yaptı.




                TEHLİKELİ OYUN
                Gül Masalı, bu akşam yine nefes kesecek. Toprak, haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir. Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. Ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir. Toprak'ın artık Gonca'ya söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştır. Toprak'la Ece'nin bir arada olduğunu öğrenen Doktor, Ali, Nurbanu ve Fatma Ana kelimenin tam anlamıyla şoke olur. Canan, Ece'nin Atabeylerin yakasını asla bırakmayacağını anlamıştır. Bu durumdan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünen Canan ve Halil onları daha kötü bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Gonca'dan uzak durması gerektiğini düşünen Toprak, Fuat'a yeniden ailesinin işinin başına geçeceğini söyler.




                    ÜNLÜ MODACI KONUŞTU
                    Popstar Ajda Pekkan ve Diva Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. İki star birbirlerine sosyal medya hesaplarından önceki gün veryansın etti. Arada ise iki starla farklı dönemlerde çalışan ünlü modacı Burcu Sedef kaldı. Ünlü modacı, olaylarla bir alakası olmadığını söyledi. Ajda Pekkan ile çalıştığını söyleyen Sedef, "Ben profesyonelce işimi yapıyorum. Gerekli yerlerden gereken özrümü diledim" dedi.




                    HAYATIMIN AŞKI
                    Oyuncu Gamze Topuz, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaşları ve sevgilisi Tümer Metin'le doğum gününü kutladı. 39. yaşını kutladığını söyleyen Topuz, "18 yaşıma geri dönmek istemem. O yaşlarda ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz ve her şey belirsiz oluyor. En güzel doğum günüm 33. yaş günümdü. Hayatımın aşkı, Tümer'le tanıştım. Unutamadığım gündü" dedi.




                    DEFNE'YE ÖVGÜ SELİ
                    Oyunculuk ve sunuculuk gibi pek çok alanda başarılı işlere imza atan Defne Samyeli, seslendirdiği şarkılarla ve tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiriyor. Samyeli, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne öncesi paylaştığı fotoğraf takipçilerinin beğenisine sundu. 'Sahne öncesi' notunu düştüğü fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.




                        BENSU NE YAPTIN!
                        Oyuncu Bensu Soral, estetik dokunuşlarıyla sosyal medyayı salladı. 7 estetik operasyon sonrası gündem olan Bensu için, "Kabus gibi oldun. Hala şoku atlatamadık" yorumu yapıldı. Oyuncu Bensu Soral'ın çene estetiğinden sonra sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri çok yakıştığı yönünde yorumlar yaparken, kimileri de güzelliğini bozduğunu yazdı. Ünlülere benzemek isteyenlere benzemek için estetik operasyonu yapmak isteyenler için bir fiyat çalışması yapan bir sosyal medya hesabı Bensu Soral'ın yüzünde yapmış olduğu estetik operasyonlarının bir fiyat çalışmasını da yaptı. İşte sosyal medyadaki yorumlar:
                        Ah be Bensu. Güzelliğine bu kadar düşman mısın!
                        Harika bir güzellik, bu kadar mı yok edilir.
                        Gördüklerime inanamıyorum.
                        Fotoğrafına defalarca baktım. hayır, bu sen olamazsın.
                        Estetik fikrini sana kim verdi be güzelim. Düşmanın yanı başında haberin olsun.
                        Bensu'yu takipten çıktım.

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                        Haberler Saklambaç Şarkıcı Emina Jahovic Kandil'i İstanbul camilerinde geçirdi
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