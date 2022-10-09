Şarkıcı Emina Jahovic Kandil'i İstanbul camilerinde geçirdi

Emina Jahovic, İstanbul'da olmaktan çok mutlu. Başarılı şarkıcı, Mevlid Kandili'nde gece camileri dolaşan Emina, irmik helvası dağıttı. Sırp basınına konuşan Emina, "Dua etmek beni çok mutlu ediyor. Kandil vesilesiyle İstanbul'da 6 cami dolaştım. Kendi yaptığım irmik helvasını dağıttım. Çok mistik bir şehir olan İstanbul'da beni en özel hissettiren bir gece yaşadım" dedi. "Neden irmik helvası" şeklindeki soruya ise Emina şu cevabı verdi: İrmik helvası klasik bir Osmanlı tatlısıdır ve Türk halkı yüzyıllardır evlerinde pişiriyor. Ben de ilk tattığımda çok sevdim. Yaptığım en iyi tatlı irmiktir? Emina, İstanbul'un camilerinden birinden yayınladığı fotoğrafta tesbih de dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı bulan fotoğraflar, Emina'yı da mutlu etti.
KAÇIŞ GECESİ
Geçtiğimiz haftalarda Mustafa Mert Koç ile olan birlikteliğini falcının, "Başka birisi var" demesiyle sonlandıran oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gece Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Görüntü alınmamasını isteyen Pamuk, gazetecilerin kendisini çekmemesini istediği için bir hayli uğraştı. Arkadaşlarına, mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motor çekmelerini ve gazetecilerin oradan geçememesini isteyen oyuncu, her tarafta gazeteci var diye tam iki saat boyunca direndi. Kaçış yolu arayan Melisa Aslı Pamuk, son olarak çareyi arkadaşlarını gazetecilerin yanına göndermekte buldu. Oyuncunun bazı arkadaşları, gazetecileri tehdit etti.
OYUN ÖNCESI ÇAY MOLASI
Başrollerini tiyatronun usta isimleri Suna Keskin ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Ahududu', Nedim Saban'ın imzasıyla geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyundan saatler önce tiyatroya gelen Melek Baykal ve Nedim Saban, "Yeni sezona merhaba dedik" diyerek uzun uzun sohbet etti. Usta ikili, çay molasının ardından, "Oyunumuz var. Görüşmek üzere" deyip mekandan ayrıldı.