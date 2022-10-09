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    Burcu Esmersoy para basıyor! Aylık kazancını tam tamına...

    Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, banka gibi. 30 günde Instagram Story’den 7 paylaşım yapan Esmersoy, bu marka birliktelikleriyle aylık kazancını 4 milyon liraya çıkardı.

    Para basıyor

    Sunucu Burcu Esmersoy, servetine servet katmaya devam ediyor.



    Güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, instagram hesabından 1 ayda 7 video ve reels paylaştı.



    Güzel sunucu bu paylaşımlarından yaklaşık 1 milyon lira kazandı.



        Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Esmersoy, Instagram hikaye bölümünde paylaştığı marka işbirliklerinden de son derece ciddi bir gelir elde ediyor.



        MARKAYA İNANMASI ŞART
        Burcu Esmersoy'un, ayrıca sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği gelen bilgiler arasında.



        Güzel sunucu sosyal medya hesabı sayesinde bu rakamı her ay elde ettiği iddia ediliyor.



            Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı. İnanmadığı hiçbir üünün ne reklamında oynayan ne de sosyal medya hesaplarından tanıtım yapmayan Burcu Esmersoy'a takipçileri de büyük övgü gösteriyor.

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