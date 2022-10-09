Burcu Esmersoy para basıyor! Aylık kazancını tam tamına...





Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı. İnanmadığı hiçbir üünün ne reklamında oynayan ne de sosyal medya hesaplarından tanıtım yapmayan Burcu Esmersoy'a takipçileri de büyük övgü gösteriyor.

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