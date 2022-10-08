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    Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Bastık'ın ilişki haberlerine yorum: Nasıl isterse öyle yaşar l Saklambaç haberleri

    Zeynek Bastık'ın eski Eşi Tolga Akış, sosyal medya üzerinden Zeynep'in ilişki haberleri hakkında açıklama yaptı. Akış, "Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Yeni sevgiliye onay!

    Zeynep Bastık, Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili aşk dedikodularına cevap vermese de gündemden düşmedi. Bastık'ın eski eşi Akış'tan Zeynep'in ilişki haberleri için yorum geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tolga Akış, 'Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtını verdi: "Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık yok. Herkes kendi hayatıyla ilgilenmeli" diyerek eski eşinin yeni sevgilisine onay verdi.



    HER ŞEY YOLUNDA
    Oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam Mecidiyeköy'de eşi Yağmur Atacan ile bir davete katıldı. Gazetecilere mutluluk pozu veren çift, "Yoğun çalışıyoruz. Her şey yolunda" diyerek mekana giriş yaptı.



    PARİS'TE AŞK
    Sosyetik iş adamı Murat Cevahir bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Nadia Anccer'i ziyaret etmek için soluğu Paris'de aldı. 15 gün Paris'de kalan Murat Cevahir sevgilisi ile tatilin yanısıra tekstil işleri ile alakalı toplantılar yaptı.İşlerden kalan zamanlarını Fransız sevgilisi ile geçiren Cevahir, Fashion Week moda haftasına katıldı ve Anthenee otel ve Rasputın club'de düzenlenen partilerde eğlendiler.



        EĞLENCE GÜNÜ
        Güzel sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Son zamanlarda boks yaptığı bilinen Şıkel, antrenman sonrası oğulları Kuzey ve Uzay'la birlikte çocuklar için hazırlanan bir eğlence merkezine gitti. Çocuklarıyla birlikte trambolin alanında doyasıya eğlenen Şıkel, oyun arası gazetecilere karın kaslarıyla poz verdi.



        SİTEM DOLU SÖZLER
        Güzel oyuncu Hande Erçel, bir dergiye özel pozlar verdi. Erçel'in bu kareleri kısa sürede sosyal medyayı da salladı. Güzel oyncu, "Bazen aşkın eski bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bazen de birlikte hikaye yazan bir çift görüyorum ve inancım değişiyor. Dönemimiz insanında bazen bunlardan fazlasını arıyor olmak, çok üzücü" diyerek sitem etti.



        'AŞK BU'
        Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gün seyir halinde giderken köpeği ile olan eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Köpeğini öpücüklere boğan oyuncu, "Aşk bu" notunu düştü.



            EVLİLİK HARİKA
            Bir GSM şirketinin davetine katılan Demet Özdemir, yoğun tempo nedeniyle yorgun ama bir o kadar mutlu olduğunu söyledi. Gazetecilerin, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusunu da yanıtlayan Özdemir "EVlilik harika gidiyor. Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, evle ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum" dedi. Kış tatili hakkında da konuşan Özdemir, "Oğuzhan'ın sahneleri oluyor. Zaten zar zor denk geliyoruz. Onun konserleri azalırsa tabii ki de istiyoruz bir kış tatili" ifadelerini kullandı.



            NEON HANDE
            Ünlü pop yıldızı Hande Yener geçtiğimiz günlerde Sakarya'da uçlarını Neon yeşile boyattığı yeni saç imajı ile sahneye çıktı. Büyük ilginin yaşandığı konserine Junus Coban kostümü ile çıkan Hande Yener hem tarzı hem de büyük yorumcu kimliğiyle büyük alkış aldı. Hande, izleyenlere harika 2 saat yaşattı.



            UNUTULMAZ GECE
            Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam pop müziğin sevilen ismi Fettah Can'ı ağırladı. Hayranlarıyla bu sene Kuruçeşme'de ilk kez bir araya gelen ünlü sanatçı, eşsiz boğaz manzarasında unutulamayacak bir geceye imza attı.



                ZARA GECELERDE ŞARKICI
                Zara önceki gün Etiler'deki Elbet adlı mekan çıkışında görüntülendi. Şarkıcı'nın yanında eski dansöz Tanyeli de vardı. Birlikte objektiflere poz veren ikili "Birlikte sohbet ettik, yemek yedik" dedi. Zara, yeni projeler üzerinde çalıştığını söyledi.



                BOŞANMAYI DANSLA KUTLADI... KUTLADI...
                Şarkıcı Tuğba Özerk, 4 yıl sevgili olduğu Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Bebek'teki sade bir nikah töreniyle evlenen ikili, evliliklerini yürütemedi. Kısa bir süre önce tek celsede ayrılan Özerk, "4 yıllık ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı. İhanet iddialarını yalanlayan şarkıcı, bu kez sosyal medyada yayılan dansı ile gündeme geldi.


                TÜRKİYE ATV İZLEDİ!
                Türkıye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 6 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen televizyon kanalı ATV oldu.

                Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci ve gönüllere taht kuran program Esra Erol'da üçüncü olarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen ilk 3 yapımın sahibi ATV oldu.



                    BEĞENİ YAĞMURU
                    Oyuncu Melis Sezen, önceki gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Sezen'in paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.



                    GÖRKEMLI DAVET
                    İş ve sanat dünyasının önemli isimleri önceki akşam Etiler'de bir mekanın davetine katıldı. Mekanın sahibi Yusuf Tekin'in, ev sahipliği yaptığı geceye Arda Turan, Alişan, Buse Varol, Cem Belevi ve Esra Bozbey gibi birçok ünlü isim katıldı. Yeni kış menüsünde bir çok yenilik katan mekan, yemek ile eğlenceyi bir arada yaşatmaya devam ediyor.



                    AİLEM BENİM
                    Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Bedavacı, "Aile bu hayattaki en değerli şey benim için, sahnem olmadığı günlerde hep ailemle vakit geçiriyorum. Ailenin değerini kaybedince anlayanlardan olmak istemem" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Bastık'ın ilişki haberlerine yorum: Nasıl isterse öyle yaşar l Saklambaç haberleri
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