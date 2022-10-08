Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Bastık'ın ilişki haberlerine yorum: Nasıl isterse öyle yaşar l Saklambaç haberleri





EVLİLİK HARİKA

Bir GSM şirketinin davetine katılan Demet Özdemir, yoğun tempo nedeniyle yorgun ama bir o kadar mutlu olduğunu söyledi. Gazetecilerin, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusunu da yanıtlayan Özdemir "EVlilik harika gidiyor. Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, evle ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum" dedi. Kış tatili hakkında da konuşan Özdemir, "Oğuzhan'ın sahneleri oluyor. Zaten zar zor denk geliyoruz. Onun konserleri azalırsa tabii ki de istiyoruz bir kış tatili" ifadelerini kullandı.