Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Bastık'ın ilişki haberlerine yorum: Nasıl isterse öyle yaşar l Saklambaç haberleri

Zeynep Bastık, Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili aşk dedikodularına cevap vermese de gündemden düşmedi. Bastık'ın eski eşi Akış'tan Zeynep'in ilişki haberleri için yorum geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tolga Akış, 'Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtını verdi: "Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık yok. Herkes kendi hayatıyla ilgilenmeli" diyerek eski eşinin yeni sevgilisine onay verdi.
HER ŞEY YOLUNDA
Oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam Mecidiyeköy'de eşi Yağmur Atacan ile bir davete katıldı. Gazetecilere mutluluk pozu veren çift, "Yoğun çalışıyoruz. Her şey yolunda" diyerek mekana giriş yaptı.
PARİS'TE AŞK
Sosyetik iş adamı Murat Cevahir bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Nadia Anccer'i ziyaret etmek için soluğu Paris'de aldı. 15 gün Paris'de kalan Murat Cevahir sevgilisi ile tatilin yanısıra tekstil işleri ile alakalı toplantılar yaptı.İşlerden kalan zamanlarını Fransız sevgilisi ile geçiren Cevahir, Fashion Week moda haftasına katıldı ve Anthenee otel ve Rasputın club'de düzenlenen partilerde eğlendiler.