Burak Özçivit ve 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen Nişantaşı'nda görüntülendi





Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı.



Yürüyüş yapmanın iyi geldiğini belirten Fahriye Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara. Karan'ın duruma alıştığını görmek bizi mutlu ediyor. Bir süre çalışmayacağız tabi doğum olsun bi bakacağız" ifadelerini kullandı.

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