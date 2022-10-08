Burak Özçivit ve 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen Nişantaşı'nda görüntülendi

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Nişantaşı'nda görüntülendi. İkincici kez anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin hayli keyifli olduğu objektiflere yansıdı.
İzinli gününü eşiyle geçirdiğini belirten Özçivit, "Yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye'yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz" dedi. Çift, kendisine gösterilen yoğun ilgiye karşılık vererek, hayranlarının fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi.
Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı.
Yürüyüş yapmanın iyi geldiğini belirten Fahriye Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara. Karan'ın duruma alıştığını görmek bizi mutlu ediyor. Bir süre çalışmayacağız tabi doğum olsun bi bakacağız" ifadelerini kullandı.