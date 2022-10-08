Aldatmak zirveyi kaptırmıyor! Üçüncü bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı





Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi. Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü! Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada Kaan'ı yaraladı. Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti.