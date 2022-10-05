Turkuvaz Medya, MGD'nin bu yıl 26.’sını düzenlediği ‘Altın Objektif Ödülleri’nde 14 ödül birden aldı

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği '26. Altın Objektif Ödülleri' önceki akşam muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi yoğundu. Gecede Turkuvaz Medya tam 14 ödül birden aldı. Başarılı muhabirimiz Doğan Savaş, "Çifte İhanet" başlıklı haberiyle yazılı basın dalında "Yılın Haberi" ödülüne layık görüldü. Esra Erol; "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü alırken Aksiyon Dram Dizisi de yine atv'nin başarılı dizisi "Yalnız Kurt" seçildi.