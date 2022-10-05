Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turkuvaz Medya, MGD'nin bu yıl 26.’sını düzenlediği ‘Altın Objektif Ödülleri’nde 14 ödül birden aldı

    Turkuvaz Medya, başarısını önceki akşam taçlandırdı. Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) bu yıl 26.’sını düzenlediği ‘Altın Objektif Ödülleri’nde Turkuvaz Medya tam 14 ödül birden alarak haklı bir gurur yaşadı.

    Gurur gecesi

    Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği '26. Altın Objektif Ödülleri' önceki akşam muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi yoğundu. Gecede Turkuvaz Medya tam 14 ödül birden aldı. Başarılı muhabirimiz Doğan Savaş, "Çifte İhanet" başlıklı haberiyle yazılı basın dalında "Yılın Haberi" ödülüne layık görüldü. Esra Erol; "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü alırken Aksiyon Dram Dizisi de yine atv'nin başarılı dizisi "Yalnız Kurt" seçildi.



    'YALNIZ KURT'A ÜÇ ÖDÜL BİRDEN
    Dizinin oyuncusu Yaprak Medine "Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Kadın" ödülünü alırken yine 'Yalnız Kurt'un başarılı ismi Hasan Denizyaran "Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Erkek" ödülüne layık görüldü. "Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünü atv'nin sevilen dizisi 'Gül Masalı'nın yıldızı Elif Yılmaz aldı. Haber Tartışma Programı Kadın sunucusu kategorisinde ise A Haber'den Banu El'e ödül verildi.



    "Gül Masalı"nın yıldızı Elif Yılmaz, başarısını ödülle taçlandırdı.



            "Yılın Yorumcusu Pop Kadın" kategorisinde Derya Uluğ ödüle layık görüldü.



            Çağla Şıkel, kırmızı minisiyle çok şıktı.



            Törenin sunuculuğunu üstlenen Ebru Akel, her zamanki gibi çok şıktı.
                Mangır Merdan Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu
                Haberler Saklambaç Turkuvaz Medya, MGD'nin bu yıl 26.’sını düzenlediği ‘Altın Objektif Ödülleri’nde 14 ödül birden aldı
                    SON DAKİKA