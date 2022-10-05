Tolga Akış’la evliliğini bitiren Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı!

Pop müziğin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, aradığı aşkı yurt dışında buldu...







Uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış'la 2020 Temmuz'da evlenen Bastık, bir sene sonra boşanarak şaşkınlık yaratmıştı. Boşanmadan aylar önce evlerini ayıran ikiliden Tolga Akış'ın ismi birçok şaşırtıcı isimle anılırken; Bastık'ın da yaklaşık bir ay önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.







SOSYAL MEDYADA İFŞA

Bir süredir Almanya'da olan 29 yaşındaki popçunun ilişkisini ise sosyal medya ortaya çıkardı. Zeynep Bastık ile yurt dışında fotoğraçılık yapan Seren Dal'ın aynı yerden verdiği pozlar, gizli saklı süren beraberliği ifşa etti.

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