Pop müziğin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, aradığı aşkı yurt dışında buldu...
Uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış'la 2020 Temmuz'da evlenen Bastık, bir sene sonra boşanarak şaşkınlık yaratmıştı. Boşanmadan aylar önce evlerini ayıran ikiliden Tolga Akış'ın ismi birçok şaşırtıcı isimle anılırken; Bastık'ın da yaklaşık bir ay önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA İFŞA
Bir süredir Almanya'da olan 29 yaşındaki popçunun ilişkisini ise sosyal medya ortaya çıkardı. Zeynep Bastık ile yurt dışında fotoğraçılık yapan Seren Dal'ın aynı yerden verdiği pozlar, gizli saklı süren beraberliği ifşa etti.
- Saklambaç
- 05.10.2022 Gazete
Tolga Akış’la evliliğini bitiren Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı!
Tolga Akış’la bir yıllık evliliğini Temmuz’da bitiren Zeynep Bastık, yeni aşka yelken açtı. Ünlü popçu, bir aydır fotoğrafçı Seren Dal ile beraber... Aşkı da aynı yerden paylaştıkları fotoğraflar ortaya çıkardı.
Pop müziğin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, aradığı aşkı yurt dışında buldu...