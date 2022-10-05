Büyük gün geldi! Kuruluş Osman nefes kesen yeni sezon bölümüyle izleyicilerle buluşuyor

İlk üç sezonuyla adını Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına yazdıran atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu başlıyor! Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek dizi, sezon açılışını bu akşam saat 20.00'de atv'de yapacak. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak. Bu akşamki bölümün konusu ise şöyle: Obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuran Osman Bey, Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'in yeni düşmanları Olof ve sevgilisi Frigg, yoluna çıkacaklardır.
KALPTEN DESTEK
Miray Daner, önceki akşamki özel davetle dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasıyla yaptığı iş birliğini duyurdu. Davetteki şıklığı ve formda görüntüsüyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncuyu bu heyecanlı gününde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Engin de yalnız bırakmadı.
DAMAT TELAŞI
Sibel Can'ın oğlu Engincan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. 8 Ekim'de evlenecek olan Ural, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hızla alışverişini tamamlayan Ural, her zamanki gibi tarzıyla ilgi çekti.