Büyük gün geldi! Kuruluş Osman nefes kesen yeni sezon bölümüyle izleyicilerle buluşuyor





SABRI TAŞTI

Önceki gece saat 01.47'te yine evinin içinde yankılanan müzik sesiyle çılgına dönen sosyetik güzel, sosyal medyadan da "Lütfen biri artık bu teknelerden etrafa yayılan son ses müziğe dur desin" isyanı yaptı.



MÜZİĞE YAKINDAN BAKIŞ

Lacivert Dergi 94. sayısında "Müzik ne kadar politik?" dosyasıyla raflarda yerini alıyor. Dosyada müzisyen Yücel Arzen ile "Pop starlar hayatımızın turistleridir" başlığıyla müziğin politik olup olmadığı, pop müziğin ve pop starların asıl sorunları, müzik ve müzisyenin işlevi gibi konuları konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Ayrıca dosyada "Pop'un hızla tüketilen şarkıları gibi yıldızları da aynı hızda bitmeye mahkûm" başlığıyla tartıştığımız bir paket röportaj yer alıyor.

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