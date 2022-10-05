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    Büyük gün geldi! Kuruluş Osman nefes kesen yeni sezon bölümüyle izleyicilerle buluşuyor

    ATV ekranında yayınlanan üç sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, dördüncü sezonuna bu akşam saat 20.00’de başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük gün geldi

    İlk üç sezonuyla adını Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına yazdıran atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu başlıyor! Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek dizi, sezon açılışını bu akşam saat 20.00'de atv'de yapacak. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak. Bu akşamki bölümün konusu ise şöyle: Obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuran Osman Bey, Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'in yeni düşmanları Olof ve sevgilisi Frigg, yoluna çıkacaklardır.



    KALPTEN DESTEK
    Miray Daner, önceki akşamki özel davetle dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasıyla yaptığı iş birliğini duyurdu. Davetteki şıklığı ve formda görüntüsüyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncuyu bu heyecanlı gününde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Engin de yalnız bırakmadı.



    DAMAT TELAŞI
    Sibel Can'ın oğlu Engincan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. 8 Ekim'de evlenecek olan Ural, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hızla alışverişini tamamlayan Ural, her zamanki gibi tarzıyla ilgi çekti.



        SÜRPRİZ İLAN
        Ünlü oyuncu Boran Kuzum'un kendisi gibi oyuncu Yasemin Szawlowski ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift, birlikteliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Szawlowski, Kuzum'un kendisini öperken çekilen fotoğrafını yayınladı.



        ALIŞVERİŞ STİLİ
        Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Her zamanki gibi spor şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Şefkatli, gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alışveriş turu yapmayı ihmal etmedi.



        TAYLAND ROMANTİZMİ
        Bir dargın bir barışık ilişkileri uzun süredir devam eden Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, kural bozdu. Birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaktan kaçınan çiftten Sabancı, bir süre önce gittikleri Tayland tatilinden çekilen bu karelerini Instagram hesabından yayınladı.



            İSYAN DEMETİ
            Geçtiğimiz Ağustos ayında bir motor kuryenin sözlü şiddetine uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvuran Demet Şener, önceki gün İstinye'deydi. Başına gelen tatsız olayla ilgili konuşan eski manken, şöyle dedi: "Trafikte çoğunlukla hem cinslerimin başına gelen bir olay benim de başıma geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim."



            HAYALİ GERÇEK OLDU
            Daha önceki bir röportajında "En büyük hayalim Cengin Bozkurt'la aynı projede yer almak" diyen Beste Kökdemir, hayaline 'Kim Bu Aile?' filmiyle kavuştu. Güzel oyuncu, Cuma günü vizyona girecek olan filmde Bozkurt ile baba-kızı canlandırıyor.



            YILDIZLI KORO
            Pop müziğin ünlü ismi Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzik şöleni sundu. Şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Tilbe, bitmek bilmeyen enerjisi ve sempatik tavırlarıyla kendine hayran bıraktı.



                İYİLİK TABLOSU
                Daha önceki sergisiyle 91 çocuğun eğitim hayatına destek olan ressam Berfin Uluman, yine minikler için kolları sıvadı. Birçok ünlü isimle "Ben de Varım, Ben de Boyuyorum" diyerek tuval başına geçen Uluman, aralarında Ayça Ayşin Turan'ın da olduğu ünlülerin boyadıkları resimleri 15 Ekim'deki bir sergiyle satışa sunacak. Serginin tüm geliri ise TOÇEV çocuklarının eğitimine bağışlanacak.



                MASAL BİTTİ...
                Amerikan futbolu efsanesi Tom Brady ile peri masalını andıran evliliğinde sıkıntılar olduğu konuşulan Gisele Bundchen, önceki gün Miami'de spor çıkışı görüntülendi. Dünyaca ünlü modelin parmağında bugüne kadar hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün olmaması ise "Masal bitiyor" dedikodularını doğrular gibiydi.



                SON SES İSYAN
                Eşi Ersin Kayalar ile Bebek'teki bir yalı dairesinde yaşayan Siren Ertan Kayalar, yüksek ses nedeniyle isyan attı. Her akşam Bebek'e demirleyen teknelerden çalınan müzik nedeniyle uyuyamayan sosyetik tasarımcı, tekne sahiplerine defalarca uyarıda bulundu. Ancak ne yaptıysa bu gürültü kirliliğinin önüne geçemeyen Siren Ertan Kayalar, birçok yetkiliye de durumu iletti; ancak yanıt alamadı.



                    SABRI TAŞTI
                    Önceki gece saat 01.47'te yine evinin içinde yankılanan müzik sesiyle çılgına dönen sosyetik güzel, sosyal medyadan da "Lütfen biri artık bu teknelerden etrafa yayılan son ses müziğe dur desin" isyanı yaptı.

                    MÜZİĞE YAKINDAN BAKIŞ
                    Lacivert Dergi 94. sayısında "Müzik ne kadar politik?" dosyasıyla raflarda yerini alıyor. Dosyada müzisyen Yücel Arzen ile "Pop starlar hayatımızın turistleridir" başlığıyla müziğin politik olup olmadığı, pop müziğin ve pop starların asıl sorunları, müzik ve müzisyenin işlevi gibi konuları konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Ayrıca dosyada "Pop'un hızla tüketilen şarkıları gibi yıldızları da aynı hızda bitmeye mahkûm" başlığıyla tartıştığımız bir paket röportaj yer alıyor.

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                    Haberler Saklambaç Büyük gün geldi! Kuruluş Osman nefes kesen yeni sezon bölümüyle izleyicilerle buluşuyor
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