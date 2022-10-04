Yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla Kuruluş Osman efsanesi 5 Ekim'de başlıyor

Yeni hikayesi, yenilenen dekorları ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman, 5 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezon startını verecek. Reyting rekortmeni dizisine bu sezon Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer Kuruluş Osman dahil oldu.
Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. t Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5.000 metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.
Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Yeni oba 5.000 metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşuyor. t Dijital görüntüler için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü.