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    Yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla Kuruluş Osman efsanesi 5 Ekim'de başlıyor

    Yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla Kuruluş Osman ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek. 5 Ekim’de başlayacak olan atv’nin reyting rekortmeni dizisi yenilenen devasa dekoruyla da göz kamaştırıyor.

    Efsane başlıyor

    Yeni hikayesi, yenilenen dekorları ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman, 5 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezon startını verecek. Reyting rekortmeni dizisine bu sezon Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer Kuruluş Osman dahil oldu.



    Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. t Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5.000 metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.



    Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Yeni oba 5.000 metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşuyor. t Dijital görüntüler için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü.



        1300'lü yılların İstanbul görüntüleri Türk televizyonlarında ilk kez Kuruluş Osman'da seyirciyle buluşurken animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı.



        RAKAMLARLA KURULUŞ OSMAN
        250 kişilik sanat ekibi tarafından 1300'lü yılların Roma mimarisine uygun bir arena inşa edildi.



        Osman Bey'in fethedip başkent yaptığı Yenişehir, toplamda 10.000 metrekareden oluşuyor.
            Kuruluş Osman
            Haberler Saklambaç Yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla Kuruluş Osman efsanesi 5 Ekim'de başlıyor
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