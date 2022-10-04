Yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla Kuruluş Osman efsanesi 5 Ekim'de başlıyor





Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. t Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5.000 metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.