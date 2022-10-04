Mehmet Dinçerler boşanması sonrası Hadise ile yaşadığı evinden götürdüğü eşyalar şaşkınlık yarattı

30 Nisan'daki evliliklerini 30 Eylül'de noktalayan Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinden gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; boşanmanın ardından Riva'daki evinden kişisel eşyalarını alan Dinçerler, yanında gümüş tepsi ile robot süpürgeyi de götürünce ünlü şarkıcı büyük bir şok yaşadı. Gümüş tepsiden çok arkadaşlarının ev hediyesi olarak aldığı robot süpürgenin alınmasına şaşıran Hadise, Riva'daki evde yaşamaya devam etme kararı da aldı.







ÇELİKKOL'DAN DESTEK

Ayrıca Hadise, Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin altı aylık kirası ile evin depozitosunu da ödemediği iddia edildi. Bunu öğrenip Çelikkol'u arayan ünlü şarkıcı da başarılı oyuncudan "Evde istediğin kadar kalabilirsin, hiç sorun değil" yanıtı aldı. Bu arada evin aylık kirası 50 bin TL iken ödenmesi gereken depozito bedeli de 150 bin TL...

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