Yılmaz Kunt ve Burçe Yağmur Karabal arasında aşk bacayı fena sardı! l Saklambaç haberleri

Oyuncu Yılmaz Kunt, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan ve sosyal medya fenomenliği de yapan Burçe Yağmur Karabal'a kaptırdı. 1 aydır birlikte olduğu konuşulan sevgililer, geçtiğimiz hafta Anadolu yakasında bir mekana el ele girerken görüldü. Çiftin fanları, ilişkinin uzun süreli olacağı inancında.
HARBİYE'DE 'CANDAN' ŞOV
Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Candan Erçetin, şarkılarının yanı sıra zarafetiyle de kendine hayran bıraktı. Sevenlerini 'Hayranım Sana' şarkısıyla selamlayan Erçetin, "Bu şarkıyı size ithafen söyledim" dedi.
KAHKAHA TUFANI
Ünlü komedyen Kaan Sekban önceki gece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen üç saatlik gösterisiyle etkinlik alanını dolduran binlerce misafirine unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye'de üst üste dört yıl gösteri yapan tek komedyen olma ünvanını da kazandığı gecede Sekban'a ünlü müzisyenler eşlik etti.
GÖRKEMLİ DAVET
Kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud'un kurucusu olduğu şirketinin 5. yılını, Şerefiye Sarnıcı'nda görkemli bir davetle kutladı. Genç oyuncular Cansu Tuman ve Aslı Samat'ın da katıldığı davette sanat ve cemiyet hayatından birçok isim de hazır bulundu.