Yılmaz Kunt ve Burçe Yağmur Karabal arasında aşk bacayı fena sardı! l Saklambaç haberleri





KİTAP FUARI HEYECANI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Kitap Fuarı'nın 4.'sü kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu kitapseverlerle buluştu. Başkan Yücel, "Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarlarına yaptığımız yatırımdır. Bu hissiyatla ve özveriyle Belediyemizin tüm birimleriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Kitaplar, çocuklarımızın beyin ve dil gelişimine doğrudan etki eden en önemli araçlardır. Çocuklara kitabı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bizler için önemli. Bu bağlamda, Alanya Kitap Günleri kapsamında öğrencilerimiz ve yetişkinlerle sayısız kitabı buluşturuyoruz. Her etkinliğimizde çıtamızı daha da yükseltmek, bir öncekine göre daha iyi ve verimli bir iş çıkarmak için çabalıyoruz" dedi.