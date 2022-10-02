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    Yılmaz Kunt ve Burçe Yağmur Karabal arasında aşk bacayı fena sardı! l Saklambaç haberleri

    Yılmaz Kunt, fenomen Burçe ile aşk yaşamaya başladı... Çiftin fanları, ilişkiye tam destek verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Aşk bacayı fena sardı

    Oyuncu Yılmaz Kunt, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan ve sosyal medya fenomenliği de yapan Burçe Yağmur Karabal'a kaptırdı. 1 aydır birlikte olduğu konuşulan sevgililer, geçtiğimiz hafta Anadolu yakasında bir mekana el ele girerken görüldü. Çiftin fanları, ilişkinin uzun süreli olacağı inancında.



    HARBİYE'DE 'CANDAN' ŞOV
    Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Candan Erçetin, şarkılarının yanı sıra zarafetiyle de kendine hayran bıraktı. Sevenlerini 'Hayranım Sana' şarkısıyla selamlayan Erçetin, "Bu şarkıyı size ithafen söyledim" dedi.

    KAHKAHA TUFANI
    Ünlü komedyen Kaan Sekban önceki gece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen üç saatlik gösterisiyle etkinlik alanını dolduran binlerce misafirine unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye'de üst üste dört yıl gösteri yapan tek komedyen olma ünvanını da kazandığı gecede Sekban'a ünlü müzisyenler eşlik etti.



    GÖRKEMLİ DAVET
    Kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud'un kurucusu olduğu şirketinin 5. yılını, Şerefiye Sarnıcı'nda görkemli bir davetle kutladı. Genç oyuncular Cansu Tuman ve Aslı Samat'ın da katıldığı davette sanat ve cemiyet hayatından birçok isim de hazır bulundu.



        SENARYO SOHBETİ
        Songül Öden, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşları ile bir kafede oturan Öden, önlerinde senaryo yazılı kağıtlar hakkında saatlerce inceleme yaptılar ve üzerine sohbet ettiler.



        KİTAP FUARI HEYECANI
        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Kitap Fuarı'nın 4.'sü kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu kitapseverlerle buluştu. Başkan Yücel, "Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarlarına yaptığımız yatırımdır. Bu hissiyatla ve özveriyle Belediyemizin tüm birimleriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Kitaplar, çocuklarımızın beyin ve dil gelişimine doğrudan etki eden en önemli araçlardır. Çocuklara kitabı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bizler için önemli. Bu bağlamda, Alanya Kitap Günleri kapsamında öğrencilerimiz ve yetişkinlerle sayısız kitabı buluşturuyoruz. Her etkinliğimizde çıtamızı daha da yükseltmek, bir öncekine göre daha iyi ve verimli bir iş çıkarmak için çabalıyoruz" dedi.



        DİLLERİN SAVAŞI!
        Oyuncu Demet Özdemir, kısa süreli tatil için Fransa'nın Paris kentine gitti. Oyuncu sosyal medya hesabından bazı karelerini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağan fotoğraflar, güzel oyuncuyu mutlu etti. Özdemir'in paylaşımları, Fransa'da da trend topic oldu. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca yorumlar patladı.



            AİLE SAADETİ
            Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilen son antrenmanın ardından eşi ve kızıyla birlikte alışveriş turuna çıkan başarılı futbolcu, spor giyim mağazalarını da gezerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



            59'LUK GENÇ KIZ
            Paylaştığı fotoğraflarla adeta genç kızlara taş çıkaran yeşilçamın gözde oyuncularından Aydan Şener, önceki gün çıktığı turne yolundan bir fotoğrafını takipçilenin beğenisine sundu. Şener'i görenler, "Gençlik iksiri içmiş gibi" yorumlar yaparak sanatçıya övgü dolu sözler sarf etti.

            ARKADAŞ BULUŞMASI
            Eski voleybolcu Duygu Bal, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla meydan katında bulunan bir restoranda buluşan Duygu Bal, her zaman olduğu gibi keyifli halleriyle dikkat çekti.

            YENİ PROJE HAZIRLIĞI
            Oyuncu Uğur Güneş, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Şimdilerde yeni bir projeye dahil olacak olan Güneş, "Arkadaşlarımla sohbete gideceğim. Yeni projeye başlayacağız. Kolay kolay daha vakit bulamam. Size kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı.



            TÜRKİYE HAYRANI
            "365 Days" filminin başrol oyuncusu, dünyaca ünlü yıldız Michele Morrone, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Korumalar eşliğinde mekana gelen ve korumalar eşliğinde mekandan çıkan yakışıklı oyuncu, iki güzelle bir hayli keyifliydi. İstanbul'a hayran olduğunu daha önce birçok kez belirten Morrone, "Burada kendimi çok daha heyecanlı hissediyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                ALIŞVERİŞ TURU
                Bu sezon yeni dizisi ile sevenlerinin karşısında olan güzel oyuncu Seray Kaya, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve vale noktasında aracını teslim ettikten sonra gazeteciler tarafından görüntülenen Seray Kaya, fit ve enerjik görünümü ile dikkat çekti.



                MUTLU AİLE TABLOSU
                Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin çocukları Arya ve Zeynep Mira önceki gün Etiler'de görüntülendi. Çocuklarını gezdirmeye çıkardığını söyleyen çift, "Ailemiz ile birlikte vakit geçirmek için alışverişe çıktık. Çocuklar da oyun parkında oynadı. Biz de birlikte kahve içtik" dedi.

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                Haberler Saklambaç Yılmaz Kunt ve Burçe Yağmur Karabal arasında aşk bacayı fena sardı! l Saklambaç haberleri
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