ATV'nin reyting birincisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın müziklerini yapan Levent Güneş adından yurtdışında da söz ettiriyor





12 GÜNDE TAMAMLADIM

Levent Güneş, "Oktay Kaynarca ve Onur Tan ile eskilere dayanan dostluğumuz var. BBCS için yeniden beraber bir süreç yürütmek istediklerini söylediler çok sevindim ve senaryo okumalarına başladım. Heyecanı ve duygusu yüksek bir senaryo vardı elimde. Cezayir karakteri kendi başına "Bu Cihana Sığmaz" bir karakter olarak çıktı karşıma. Sorumluluk büyük tabi. Nesimi'nin sözleri, dizinin karakterleri ve hikayenin ağırlığını nasıl bir müzikle tarif edecektim. Asıl mesele burada başladı. İyi bildiğim iki duygu vardır biri hüzün biri kavga. İkisini doğru birleştirdiğimde öncelikle ortaya seyirciyi yakalayacak çok güçlü bir jenerik müziği çıktı" dedi.