ATV'nin reyting birincisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın müziklerini yapan Levent Güneş adından yurtdışında da söz ettiriyor

Londra'da kurduğu Karaca Music şirketiyle kültürümüzü yurtdışında gururla temsil eden Levent Güneş, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için İstanbul'a geldi. Salı akşamları ATV ekranlarının reyting birincisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın müzikleri Levent Güneş farkı ile seyircisiyle buluşuyor.
12 GÜNDE TAMAMLADIM
Levent Güneş, "Oktay Kaynarca ve Onur Tan ile eskilere dayanan dostluğumuz var. BBCS için yeniden beraber bir süreç yürütmek istediklerini söylediler çok sevindim ve senaryo okumalarına başladım. Heyecanı ve duygusu yüksek bir senaryo vardı elimde. Cezayir karakteri kendi başına "Bu Cihana Sığmaz" bir karakter olarak çıktı karşıma. Sorumluluk büyük tabi. Nesimi'nin sözleri, dizinin karakterleri ve hikayenin ağırlığını nasıl bir müzikle tarif edecektim. Asıl mesele burada başladı. İyi bildiğim iki duygu vardır biri hüzün biri kavga. İkisini doğru birleştirdiğimde öncelikle ortaya seyirciyi yakalayacak çok güçlü bir jenerik müziği çıktı" dedi.
Eğer diziyi hissedersen, müziğin de o derece özel olacağına dikkat çeken Levent Güneş şöyle konuştu: Jeneriği 12 günde tamamladım. Her anında büyük bir keyif aldım. Oktay Kaynarca ve Onur Tan ile paylaştıktan sonra dedik ki bu müzik bu sözlerle dillere pelesenk olur. Ardından iç temalara yönelip beylik ve duygusal temaları da bitirdim. İzleyicilerden de olumlu dönüşler aldık, şimdi çok mutluyum.