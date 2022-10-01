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    Sneijder bildiğiniz gibi! Eski Galatasaraylı futbolcu İstanbul gecelerini birbirine kattı

    Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul’da olay çıkardı. Yolanthe Cabau ile boşandıktan sonra dağıtan eski futbolcu, bir mekanda tanıştığı güzelle görüntü vermemek için adeta seferberlik ilan etti.

    Sneijder bildiğiniz gibi!

    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. 2019 yılında Yolanthe Cabau ile boşanan efsane futbolcu, ihanet nedeniyle kendisini terk eden eşinden sonra bir türlü toparlanamadı.



    Futbolu bıraktıktan sonra sık sık adı skandallara karışan ve aşırı alkol nedeniyle kilo alan Wesley Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda sabaha dek eğlendi.



    GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI
    Sabaha karşı 05.00 saatlerinde mekandan içeride tanıştığı bir güzelle kol kola ayrılan yıldız, görüntü vermek istemedi. Bunun üzerine korumalarını gazetecilerin üzerine yürüten ve görüntü alınmasını istemeyen eski futbolcu, panikleyerek sevgilisini bırakıp önden araca bindi.

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