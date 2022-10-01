Beleş savaşı! Iphone 14'ün Burcu Esmersoy gibi ünlülere gönderilmesi sonrası birçok ünlü fenomen isyan çıkarttı

Son dönemde herkesin dilinde Iphone 14 Pro Max model telefonlar var... Fiyatları 57 bin TL'ye kadar çıkan ve yaklaşık 43 bin TL olan en ucuz modelinin adeta kapışıldığı telefonlar, bazı ünlülere reklam amaçlı olarak bedava gönderildi.
Bu isimlerin başında Burcu Esmersoy, Buse Terim ve Özlem Ada Şahin geldi. Bu ünlülerin Instagram hesaplarından kendilerine gönderilen telefonları paylaşması ise adeta isyan çıkardı!
GÖNDERİP GERİ ALIN!
Birçok ünlü ile sosyal medya fenomeni, bu gönderimi sağlayan marka yetkililerini "Bana da bedava telefon gönderin" mesajlarıyla bunalttı. Bazı fenomenler ise firma yetkililerine "Telefon benim olmasa bile en azından birkaç ay kullanmam için bana bedava telefon yollayın" diyerek şaşkınlık yarattı.