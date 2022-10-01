Beleş savaşı! Iphone 14'ün Burcu Esmersoy gibi ünlülere gönderilmesi sonrası birçok ünlü fenomen isyan çıkarttı





GÖNDERİP GERİ ALIN!

Birçok ünlü ile sosyal medya fenomeni, bu gönderimi sağlayan marka yetkililerini "Bana da bedava telefon gönderin" mesajlarıyla bunalttı. Bazı fenomenler ise firma yetkililerine "Telefon benim olmasa bile en azından birkaç ay kullanmam için bana bedava telefon yollayın" diyerek şaşkınlık yarattı.