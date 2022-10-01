ATV'nin sevilen yeni dizisi 'Aldatmak' yine reytinglerin zirvesinde yer aldı l Saklambaç haberleri

ATV'nin ilk bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listelerinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak ikinci bölümü ile reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.
FİT ALEYNA
Survivor yarışmasından sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün bir AVM'deydi. Yeni şarkısının yakında çıkacağını söyleyen genç şarkıcı, kendisi için "Çok yetenekli" yorumu yapan başarılı müzisyen Sinan Akçıl'a da teşekkür etti.
SEV KARDEŞİM
Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına ev sahipliği yapan Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını şöyle verdi: "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Herkese verebileceğim tavsiye, kendinizi sevin. Kendinizi sevdiğiniz zaman etrafınıza yaydığınız enerji çok güzel oluyor."