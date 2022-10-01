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    ATV'nin sevilen yeni dizisi 'Aldatmak' yine reytinglerin zirvesinde yer aldı l Saklambaç haberleri

    ATV'nin yeni dizilerinden ‘Aldatmak’, önceki akşamki bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Perşembenin hakimi: Aldatmak

    ATV'nin ilk bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listelerinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak ikinci bölümü ile reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.



    FİT ALEYNA
    Survivor yarışmasından sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün bir AVM'deydi. Yeni şarkısının yakında çıkacağını söyleyen genç şarkıcı, kendisi için "Çok yetenekli" yorumu yapan başarılı müzisyen Sinan Akçıl'a da teşekkür etti.



    SEV KARDEŞİM
    Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına ev sahipliği yapan Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını şöyle verdi: "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Herkese verebileceğim tavsiye, kendinizi sevin. Kendinizi sevdiğiniz zaman etrafınıza yaydığınız enerji çok güzel oluyor."



        KIZLAR GECESİ!
        Oyuncu Dilara Aksüyek, İrem Helvacıoğlu ve Bihter Özdemir, önceki akşam Cihangir'de bir araya geldi. Saatler boyu sohbet eden başarılı oyuncular, mekan çıkışı objektiflere böyle neşeli poz verip ekledi: "Kız kıza yemek yiyip bol bol sohbet ettik, oyunculuktan bahsettik." (Doğan SAVAŞ)



        CİVCİV BÜŞRA
        Rolleri gereği kilo alıp veren Büşra Pekin, şimdi de saçlarını sapsarı yaptı. Önceki akşam bir davete katılan başarılı oyuncu, civciv sarısı saçlarıyla olduğu kadar formda haliyle de beğeni topladı.



        SOĞUĞA İNAT TUĞBA
        Özerk, geçtiğimiz akşam Balıkesir Edremit'te verdiği konserde soğuğa meydan okudu. Denize sıfır kurulan sahnede zaman zaman 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen unutulmaz bir performansa imza atan Özerk, süper minisiyle de büyüledi.



            10 NUMARA SERDAR
            Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme Arena'da bu yılki onuncu konserine imza attı. Konser alanı ünlü sanatçının hayranları ile bir kez daha hınca hınç doldu. Konserine 'Mesafe' isimli şarkısıyla çıkış yapan Serdar Ortaç, ilk dakikadan itibaren coşkuyu doruklara taşıdı.



            YARALI SOSYETİK
            Tarzıyla yakından takip edilen Yasemin Özilhan, önceki akşam katıldığı davette yine şıklığıyla ilgi odağı oldu. Sosyetik güzelin, süper minisiyle verdiği poz sırasında dizindeki yara izleri ise dikkatlerden kaçmadı.



            GERİ SAYIM
            Yarın ikinci kez dünya evine girecek olan Merve Boluğur, önceki gün sevgilisi Mert Aydın'la Etiler'deydi. Düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çift, heyecanlı olduklarını söyleyip gazetecilere "Pazar günü beraberiz zaten" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                KEFİRLE KASILDI
                İki çocuk annesi Çağla Şıkel, son dönemde iyice belirginleşen karın kaslarıyla gündem oldu. 43 yaşındaki modelin, düzenli sporun yanında benimsediği beslenme düzenine kas oluşumunu artırmak için kefir de eklediği ortaya çıktı. Çağla Şıkel, ev yapımı kefirin yanı sıra kefiri güvendiği yerlerden de alırken "Yoğurt yerine artık kefir tüketiyorum" diyor. Kefirin saymakla bitmeyen faydalarının arasında içerdiği E vitamini ve mineraller sayesinde cildi tazelemesi de geliyor.



                DÖRT DÖRTLÜK MUTLULUK
                Güzel oyuncu Fulya Zenginer Evren, önceki gün eşi Küntay Tarık Evren ile üçüncü evlilik yıl dönümünü kutladı. Bunun şerefine iki köpeği ve sevimli oğulları Milan ile evde böyle poz veren güzel oyuncuya beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.



                ACELECİ ENGİN
                Oyuncu Engin Öztürk, önceki gün bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Gazetecilere fotoğraf çekmesi için poz veren Öztürk, sorulara cevap vermeden koşar adım içeriye girdi. Yakışıklı oyuncu, renkli tarzıyla da dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



                    BİTMEYEN YAZ
                    Müzik kariyerine ara verip Bodrum'a yerleşen Kendi'ye yaz henüz bitmedi. Dün sabah yüzünü Ege'nin eşsiz denizinde yıkayan güzel oyuncunun masmavi sularda yaptığı bu paylaşım, takipçilerini kıskandırdı.



                    PARİS NEŞESİ
                    Sosyal medyanın en renkli isimlerinden Larissa Gacemer, önceki gün eşi Burak Gacemer ile çıktığı Paris tatilinden neşeli anlarını paylaştı. Disneyland'a gidip çocukluk günlerine geri dönen güzel oyuncu, "Çok mutlu bir Laris abla" diyerek paylaştığı karelerle gülümsetti.



                    RENGARENK
                    Son günlerde meslektaşı Burak Deniz ile yaşadığı tatsız geceyle gündemde olan Nilperi Şahinkaya, önceki gün paylaştığı bu kareyle keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. Çarpıcı tarzını yine konuşturan güzel oyuncu, rengarenk kıyafetiyle adeta ışık saçıyordu...



                        BELİN NEREDE!
                        2018 yılında Miss Turkey seçildikten sonra şöhreti yakalayan Şevval Şahin, yine olay oldu. Belini açıkta bırakan kıyafetiyle Instagram'ından bu karesini yayınlayan 22 yaşındaki modelin aşırı ince beli için "Şevval, belini evde unutmuş" gibi esprili yorumlar yapıldı.



                        KAHVE NİYETİNE
                        Hande Doğandemir, en az kendisi kadar ilgi gören sevimli köpeğiyle dün Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncunun "Biraz kahveye ihtiyacım var" yazarak paylaştığı bu karesi sosyal medyayı renklendirdi.



                        BANK ŞU İŞE!
                        Ünlü sosyetik, yakın arkadaşı Meryem Arsay'ın aracılığıyla banka müdürü Bala K. ile tanıştı. Hesap açtı. Tüm parasının yönetimini de ona bıraktı. Sahtekar, yüksek kâr elde etmiş gibi dekont yolladı. Ancak Dina Topbaş, hesabını inceleyince şoka uğradı. Çünkü 6 milyon dolarının buhar olduğunu anladı.

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                        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen yeni dizisi 'Aldatmak' yine reytinglerin zirvesinde yer aldı l Saklambaç haberleri
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