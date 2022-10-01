ATV'nin sevilen yeni dizisi 'Aldatmak' yine reytinglerin zirvesinde yer aldı l Saklambaç haberleri

ATV'nin ilk bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listelerinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak ikinci bölümü ile reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.