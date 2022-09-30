Pamuğun Sultanı! Türkan Şoray'ın adı bir pamuk türüne verildi l Saklambaç haberleri

Türk Sineması'nın usta ismi Türkan Şoray, önceki gün gittiği Tarsus'ta renkli görüntüler sergiledi. Çiçekli Köyü'nde gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğine katılan Şoray, pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilendi. Hayranlarının sevgi gösterileri karşısında duygulanan Türkan Şoray'ın ismi bir pamuk çeşidine verildi.
Bu jest için "Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu gururu hayatım boyunca taşıyacağım. Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi.
Türkan Şoray, Adanalı kadınlar tarafından kendisine hediye edilen yazmayı boynuna taktı.