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    Pamuğun Sultanı! Türkan Şoray'ın adı bir pamuk türüne verildi l Saklambaç haberleri

    Türkan Şoray, önceki gün gittiği Tarsus’ta pamuk topladı. Yeşilçam’ın Sultanı, adının bir pamuğa verilmesi için de “Bu gururu hayatım boyunca taşıyacağım” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 30 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Pamuğun Sultanı

    Türk Sineması'nın usta ismi Türkan Şoray, önceki gün gittiği Tarsus'ta renkli görüntüler sergiledi. Çiçekli Köyü'nde gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğine katılan Şoray, pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilendi. Hayranlarının sevgi gösterileri karşısında duygulanan Türkan Şoray'ın ismi bir pamuk çeşidine verildi.



    Bu jest için "Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu gururu hayatım boyunca taşıyacağım. Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi.



    Türkan Şoray, Adanalı kadınlar tarafından kendisine hediye edilen yazmayı boynuna taktı.



        BADE TERAPİDE!
        Ekranların güzel ve başarılı ismi Bade İşçil, kariyerindeki başarıyı bir türlü özel hayatına taşıyamadı. 2013'te evlendiği oğlunun babası Malkoç Sualp'ten 2016'de boşanan 39 yaşındaki güzel oyuncu, o günden beri aşk orucunu bozmadı. Bade İşçil, aşktaki mutsuzluğunun nedenini çözmek için son dönemin modasına uyup 'aile dizimi' terapilerine katıldı. Bu konudaki popüler bir isim olan Aynur Tümen'in düzenlediği programa katılan Bade İşçil, konuşulanlara göre annesinin aile büyükleriyle ilgili şaşırtıcı gerçekler öğrendi.



        İKONİK KONSER
        Popun kraliçesi Hande Yener, önceki akşam Kuruçeşme'de büyük bir şova imza attı. İlk bölümde inci ve değerli taşlarla el işçiliğinde işlenmiş siyah elbisesi ve dev siyah duvağı ile sahneye çıkan Yener, ikinci yarıda giydiği büyük kollu mini beyaz deri elbisesiyle benzersiz ve emsalsiz ikonik tarzını ortaya koydu.



        GÜZEL KARDEŞLİK
        Önceki akşam Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen defile, magazin ve sosyete dünyasını buluşturdu. Davete katılanlar arasında yer alan Deren ve Derin Talu kardeşler, güzellikleri ve stilleriyle gecenin en dikkat çeken isimleriydi.



            DAHA BEŞ YAŞINDA!
            Başarılı şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen Derici, "Yoğun bakımdan çıkışımın beşinci yılı. Yani ben daha beş yaşındayım" esprisi yaptı. İrem Derici, aşk hayatı sorulunca ise yine ilginç bir açıklama yaptı: "Angelina'nın aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar! Şaka bir aşka vaktim yok." (Doğan SAVAŞ)



            KORUNAKLI YILDIZ
            Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Kısa süreli bir alışverişe turuna çıkan ünlü sanatçı, her zamanki gibi keyifliydi. Tilbe'nin her zamankinin aksine yanında koruması olması ve korumanın ünlü sanatçıyı titizlikle takip etmesi gözlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



            MUHTEŞEM FİNAL
            Yalın, geçtiğimiz akşam 'Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisinin finalini Maximum Uniq Açıkhava'da yaptı. Görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla alkışları topladı.



                74. YAŞA ÖZEL
                Semiramis Pekkan, 70'li yıllara damgasını vuran ve sözü Fikret Şeneş'e ait "Bana Yalan Söylediler" şarkısını yeniden yorumladı. Pekkan, yeni projesini 74 yaşına gireceğidoğum gününde 30 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturacak. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yapan Pekkan, fotoğraflarıyla da genç kızlara taş çıkarttı.



                SEVİMLİ DOSTLUK
                Ece Erken, önceki gün oğluyla bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Yavru ayı ve maymunlarla yakından ilgilenen güzel sunucu ve Eymen, yavru bir aslanı biberonla besledikleri sıra da objektiflere verdikleri bu kareyle yüzleri gülümsetti.



                52 BİN KİŞİLİK KONSER
                Dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, önceki akşam İstanbul Üsküdar'da muhteşem bir konsere imza attı. Yaklaşık 52 bin kişinin izlediği konserde yaklaşık 3 saat sahnede kalan Eliyahu, yaptığı sahne şovu ve performansıyla da alkış topladı.



                    KAHKAHA TUFANI
                    Yeni sezonun ilk iddialı yerli yapımı olan 'Kim Bu Aile?' kahkaha için geri sayıma başladı. 7 Ekim'de vizyona girecek olan filmin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, canlandırdığı karakterle seyirciyi çok şaşırtacak.



                    KÖTÜ GÜNLER BİTTİ
                    Meme kanserini atlatan Şimal, sahnelere kaldığı devam ediyor. Önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne alan güzel şarkıcı, "Kötü günleri geride bıraktım. Tamamen artık işe konsantre olmuş durumdayım" dedi.



                    TÜRKİYE MÜGE ANLI'YI İZLEDİ
                    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı. Program, Tüm Kişiler' de %4,89 izlenme oranı ve %37,76 izlenme payı alarak birinci oldu.



                        İYİLİK İÇİN KİRLENDİ
                        Pelin Karahan, önceki gün "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" projesi kapsamında Trabzon'daki çocuklarla buluşturdu. Karahan, kendi çocukluğuna dönerek çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp onların mutluluklarına eşlik etti. Güzel oyuncu, çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp duvar boyama aktiviteleri yaparak çocuklarla unutulmaz bir gün yaşadı.



                        BARBiE BEBEK!
                        Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 'melekleri' olarak ünlenen süper modeller, bir dergi çekiminde bir araya geldi. Brezilyalı model Alessanda Ambrosio'nun da aralarında bulunduğu top modeller, plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.



                        AFİŞİ BİLE OLAY
                        Dördüncü sezonundaki farklı hikayesi ve genişleyen oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran Kuruluş Osman'ın yeni afişi, sosyal medyada olay oldu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 5 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak olan dizinin afişi, heyecanı iyice arttırdı.

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                        Kılıçdaroğlu Devleti değil PKK’yı referans aldı
                        Haberler Saklambaç Pamuğun Sultanı! Türkan Şoray'ın adı bir pamuk türüne verildi l Saklambaç haberleri
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