Pamuğun Sultanı! Türkan Şoray'ın adı bir pamuk türüne verildi l Saklambaç haberleri





DAHA BEŞ YAŞINDA!

Başarılı şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen Derici, "Yoğun bakımdan çıkışımın beşinci yılı. Yani ben daha beş yaşındayım" esprisi yaptı. İrem Derici, aşk hayatı sorulunca ise yine ilginç bir açıklama yaptı: "Angelina'nın aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar! Şaka bir aşka vaktim yok." (Doğan SAVAŞ)