Zirvenin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! İkinci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde! l Saklambaç haberleri

ATV'nin bu sezondaki iddiaları dizilerinden 'Ben Bu Cihana Sığmazam', Salı akşamının vazgeçilmezi oldu. "BBCS" ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,35 izlenme oranı ve %23,06 izlenme payı, AB'de %7,73 izlenme oranı ve %22,46 izlenme payı 20+ABC1'DE %8,99 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
ŞİMDİ NİHAVEND ZAMANI
Usta sanatçı Kadir Tapucu'nun oğlu olan Nihavend, "Ne Güzelsindir Şimdi" şarkısıyla müzik kariyerinde "Ben de varım" diyor. Babasından farklı olarak R$B tarzında şarkılar üreten genç müzisyen, yeni şarkısı için şu ifadeleri kullandı: "Çoğu aşk şarkılarının aksine, bir özlem şarkısı değil, bir anımsama şarkısı. Geçmişteki sevgiliye bir selam veriyor."
KAHRAMAN SİZSİNİZ
Güzellik ve yaşam uzmanı olan Deniz Kalender, yeni kitabı ''Güzelizm''i okurlarıyla buluşturdu. Kalender kitabı için şöyle dedi: ''Yaşam boyunca mucizelere ihtiyaç duyarız veya bu mucizeleri gösterebilecek bir kahramana. Yazmış olduğum ''Güzelizm'' kitabım kahramanımız olmasa da size o kahramanın mucizevi dönüşümleri için destekçi olacaktır."