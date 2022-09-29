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    Zirvenin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! İkinci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde! l Saklambaç haberleri

    Ekranlara hızlı bir giriş yapan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ikinci bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Zirvenin adı ’Ben Bu Cihana Sığmazsam’

    ATV'nin bu sezondaki iddiaları dizilerinden 'Ben Bu Cihana Sığmazam', Salı akşamının vazgeçilmezi oldu. "BBCS" ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,35 izlenme oranı ve %23,06 izlenme payı, AB'de %7,73 izlenme oranı ve %22,46 izlenme payı 20+ABC1'DE %8,99 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!



    ŞİMDİ NİHAVEND ZAMANI
    Usta sanatçı Kadir Tapucu'nun oğlu olan Nihavend, "Ne Güzelsindir Şimdi" şarkısıyla müzik kariyerinde "Ben de varım" diyor. Babasından farklı olarak R$B tarzında şarkılar üreten genç müzisyen, yeni şarkısı için şu ifadeleri kullandı: "Çoğu aşk şarkılarının aksine, bir özlem şarkısı değil, bir anımsama şarkısı. Geçmişteki sevgiliye bir selam veriyor."



    KAHRAMAN SİZSİNİZ
    Güzellik ve yaşam uzmanı olan Deniz Kalender, yeni kitabı ''Güzelizm''i okurlarıyla buluşturdu. Kalender kitabı için şöyle dedi: ''Yaşam boyunca mucizelere ihtiyaç duyarız veya bu mucizeleri gösterebilecek bir kahramana. Yazmış olduğum ''Güzelizm'' kitabım kahramanımız olmasa da size o kahramanın mucizevi dönüşümleri için destekçi olacaktır."



        GURBETTEN TRANSFER
        Pop müzik sanatçısı Özhan Urun yeni şarkısı 'Bu Nasıl Aşktı' adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu... 10 yıldır Avusturya'da yaşayan ve müzik hayatını Türkiye'de devam kararı alan Özhan, "Sesime ve şarkılarıma çok güveniyorum. En büyük hedefim milyonlara ulaşıp hep birlikte şarkılarımı seslendirmek. Buna inanıyorum" dedi.



        YÜRÜYEN SERVET
        Hacı Sabancı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Nazlı Kayı Sabancı, önceki gün Etiler'de alışverişte görüntülendi. Sosyetik güzelin parmağındaki 5 milyon TL'lik tektaşı ve kolundaki 1 milyon TL'lik saati de "Yürüyen servet" yorumları yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



        İFTİRA DAVASI
        Mehmet Dinçerler'in adı 24 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu ile aşk iddiasına karıştı. Bu çirkin haber karşısında küplere binen Zehra ile annesi Hülya Avşar, dün yaptıkları yazılı açıklamayla bu çirkin iddiayı ortaya atan kişilerden davacı olduklarını söyledi. Dinçerler'le görüntülerinin çekildiği sırada yanında Mehmet Dinçerler'in yakın dostu olan sevgilisinin bulunduğunu vurgulayan genç kız, annesi ve kendisinin itibarının zedelenmeye çalışıldığının altını çizdi.



            ÖZGÜR PRENSES!
            Gündem yaratan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında anlaşma sağlandı. Ünlü popçu, dört aylık eşine "Sahne hayatıma karışıp özgürlüğümü kısıtlıyor" iddiasıyla boşanma davası açmış; iş insanı ise anlaşmaya yanaşmamıştı. Ancak tarafların avukatları, önceki gün anlaşmalı protokol imzalama uzlaştı.



            ER GEÇ ORTAYA ÇIKACAK!
            İddiaya göre Dinçerler'in son isteği olan "Annemin düğünde taktığı yüzük ile seti geri ver" teklifi de ünlü popçu tarafından kabul görmedi. Birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmayan çiftin jet evliliği, yarın Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16.00'da yine jet hızıyla sona erecek... Bu arada iş insanı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde "Ben Hadise'nin her zaman yanında oldum ve onu desteklemeye çalıştım ama o bunu istemedi" iddiasında bulundu. Öte yandan Dinçerler'in adı önceki gün de Zehra Çilingiroğlu ile çirkin bir habere karıştı. Mehmet Dinçerler, dün de yeniden açtığı sosyal medyasından paylaştığı videoyla "Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır" yorumu yaparak haberi yalanladı.



            BU KEZ KENDİ SÖYLÜYOR
            Ünlü radyocu Tuğba Saraçlar, bu kez dinleyicileri için "Çal Bi Şarkı" diyor. "Yıllardır sesimle sektörde yer aldım ancak hiç şarkı söylememiştim" diyen Saraçlar, farklı bir deneyim yaşarken, şarkı söylemenin ne kadar keyifli ve özverili olduğunu da vurguladı.



                DEV DOSTLUK
                Aslı Bekiroğlu, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'te köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. İki patisini üzerine kalkınca boyuna yetişen Henry ile ortaya renkli görüntüler çıkartan Bekiroğlu, yeni filminin de 22 Ekim'de vizyona gireceğini belirtti. (Aydın HAMZA)



                YARDIM UĞURU
                Önceki gün Etiler'de görüntülenen Melike İpek Yalova, geçtiğimiz haftalarda sokaktan sahiplenip tedavisini yaptırdığı köpeğiyle ilgili konuştu. Can dostunu sahiplendikten sonra aksi giden işlerinin yoluna girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "İnsan, bir hayvan sahiplenince kendisini çok daha güçlü hissediyor" dedi. (Aydın HAMZA)



                HEYECAN DORUKTA
                Güzel oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünya evine girmeye hazırlandığı müzisyen Mert Aydın ile önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Beraber kameralara poz veren çift, "Düğün hazırlıklarımız devam ediyor, heyecanlıyız. Az bir zaman kaldı" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Zirvenin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! İkinci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde! l Saklambaç haberleri
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