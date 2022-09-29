Zirvenin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! İkinci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde! l Saklambaç haberleri





ER GEÇ ORTAYA ÇIKACAK!

İddiaya göre Dinçerler'in son isteği olan "Annemin düğünde taktığı yüzük ile seti geri ver" teklifi de ünlü popçu tarafından kabul görmedi. Birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmayan çiftin jet evliliği, yarın Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16.00'da yine jet hızıyla sona erecek... Bu arada iş insanı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde "Ben Hadise'nin her zaman yanında oldum ve onu desteklemeye çalıştım ama o bunu istemedi" iddiasında bulundu. Öte yandan Dinçerler'in adı önceki gün de Zehra Çilingiroğlu ile çirkin bir habere karıştı. Mehmet Dinçerler, dün de yeniden açtığı sosyal medyasından paylaştığı videoyla "Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır" yorumu yaparak haberi yalanladı.