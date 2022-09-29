Yazıklar olsun! Hande Erçel'in kanserle mücadele eden yeğeni Mavi üzerinden popülerlik peşine düştüler





Yaşadıkları acının duyulmaması için büyük çaba sarf eden anne Gamze Erçel, önce bunu 'sırf takipçi sayısını elde edip gündem yaratmak' için haber yapan Instagram'daki bazı magazin sitelerine sitem etti. Ancak sosyal medya terörü, ne yazık ki bu kadarla da sınırlı kalmadı. Karşısındakinin bir annebaba- teyze ve daha da önemlisi henüz 2.5 yaşında minicik bir bebek olduğunu unutan gözü dönmüşler, Mavi üzerinden popülerlik peşine düştü. Minik bebeğin ailesi tarafından paylaşılan görüntüleri dramatik müziklerle kendi hesaplarında kullanan bazı Instagram adresleri, bu sayede takipçi artırma derdine düştü.