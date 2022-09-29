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    Yazıklar olsun! Hande Erçel'in kanserle mücadele eden yeğeni Mavi üzerinden popülerlik peşine düştüler

    Hande Erçel’in yeğeni Mavi’nin son dönemde mücadele ettiği hastalığının yarattığı gündem, taş kalplileri harekete geçirdi. Baba Caner Yıldırım, minicik bir bebek üzerinden Instagram’da takipçi sayısını artırıp ürün satmak isteyen hesaplara dava açıyor.

    Yazıklar olsun!

    Sosyal medyanın yarattığı 'terör' yine iş başındaydı... Hande Erçel'in yeğeninin son dönemde kanserle verdiği mücadele, herkesi derinden üzdü.



    Yaşadıkları acının duyulmaması için büyük çaba sarf eden anne Gamze Erçel, önce bunu 'sırf takipçi sayısını elde edip gündem yaratmak' için haber yapan Instagram'daki bazı magazin sitelerine sitem etti. Ancak sosyal medya terörü, ne yazık ki bu kadarla da sınırlı kalmadı. Karşısındakinin bir annebaba- teyze ve daha da önemlisi henüz 2.5 yaşında minicik bir bebek olduğunu unutan gözü dönmüşler, Mavi üzerinden popülerlik peşine düştü. Minik bebeğin ailesi tarafından paylaşılan görüntüleri dramatik müziklerle kendi hesaplarında kullanan bazı Instagram adresleri, bu sayede takipçi artırma derdine düştü.



    İşin bir diğer çirkin yanı ise bazı taş kalplilerin Instagram'da satışa sundukları ürünlere "mavi", "maviercel", "maviyıldırım" gibi etiketler kullanıp daha fazla dikkat çekmeye çalışmasıydı. "İnsanlık öldü mü?" dedirten bu çirkinlikler üzerine baba Caner Yıldırım'dan gözdağı geldi.



        Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla yaşanılan bu çirkinliğe 'dur' dedi: "Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek video ve görsellerle takipçi kazanmak, beğeni ve yorum almak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız."



        HESAPLAR TEK TEK BELİRLENİYOR
        Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, Mavi'nin adını kullanıp takipçi ve satış peşinde koşan tüm hesaplar hakkında şikayetçi olacak.

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