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    Magazin gündemini belirleyen haberlere imza atan TAKVİM'in başarılı muhabiri Doğan Savaş, "Yılın Haberi" ödülüne layık görüldü

    Bu yıl MGD tarafından 26.’sı düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’nde yazılı basın dalında ‘yılın haberi’ ödülünü başarılı muhabirimiz Doğan Savaş aldı.

    ‘YILIN HABERİ’ TAKVİM’DEN

    Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26'ıncısı düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 3 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek olan MGD 26. Altın Objektif Ödülleri Gala Gecesi'nde tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri ödüllendirilecek. MGD Yönetim Kurulu, 26. kez sahiplerini bulacak medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri de dün açıkladı. Magazin gündemini belirleyen haberlere imza atan TAKVİM'in başarılı muhabiri Doğan Savaş, "Çifte İhanet" başlıklı haberiyle yazılı basın "Yılın Haberi" ödülüne layık görüldü.



    Yıl boyunca başarılı işlere imza atan muhabirimiz Doğan Savaş, aldığı ödülle gurur pozu verdi.

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