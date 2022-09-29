Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor

Son dönemde Pop dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, parasını Urla'daki malikanesine 'bastı'! Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki popçu, imza attığı reklam anlaşmaları ve özellikle de Youtube tıklanmaları sayesinde hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. Kazancını gayrimenkule yatıran Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.