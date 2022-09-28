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    ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' sosyal medyayı salladı! l Saklambaç haberleri

    ATV'nin sevilen dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı’, önceki akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    ‘Gün Işığı’ zirvede

    ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından olan dizi, "#GünIşığı" etiketiyle Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Dizinin son bölümünde; Güneş, Fırat ve Elif arasında ster istemez bir yakınlık oluşmasına neden olur. O sırada Fırat'a bir telefon gelir ve o haber her şeyi değiştirecektir. Güneş'in Dila'nın kızı olduğu DNA raporu ile kanıtlanmıştır.



    GÜZEL HAREKET
    Şıklık denilince ilk akla gelen isimlerden olan Burcu Esmersoy'dan anlamlı bir hareket geldi. Bugüne kadar kullanmadığı kıyafetlerini yardım için satışa sunan ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtan güzel sunucu, kural bozmadı. Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü markalardan oluşan kıyafet, çanta ve ayakkabılarını bir internet sitesi aracılığıyla Türkiye Down Sendromu Derneği yararına satışa sundu. Güzel oyuncunun fiyatları 4.999 TL ile 200 TL arasında değişen parçaları, adeta kapışılıyor.



    BARBİE AJDA
    Geçtiğimiz akşam Bursa'da sahne alan Ajda Pekkan'ı eşi Kıvanç Kasabalı ile dinleyen Sedef Avcı, konserin ardından Süperstar'la buluştu. 40 yaşındaki güzel oyuncu, 76 yaşındaki Pekkan ile çektirdiği bu hatıra pozunu da Instagram hesabından "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki..." diyerek paylaştı. Bu paylaşıma "Siz bile Ajda Hanım'ın yanında yaşlı kalmışsınız", "Yanınızdaki Barbie kim?" gibi yorumlar yapıldı.



        MÜZİK GECESİ
        Önceki akşam özel bir müzik kanalının düzenlediği ödül gecesine ünlüler akın etti. Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Alp Kırşan yaparken törene Hande Yener'in şovu damgasını vurdu. İrem Derici ve Alper Atakan'ın "Affeder mi Aşk Bizi?" parçasının 'en iyi şarkı' ödülünü aldığı gecede 'müziğin efsaneleri' ödülünü de Orhan Gencebay aldı. (Doğan SAVAŞ)



        Yeni şarkısı "Titanik" ile iyi bir çıkış yakalayan Sultan Bozkurt da geceye katılanlar arasındaydı. Bozkurt, şarkısının çok iyi tepkiler aldığından bahsedip ekledi: "Üç gün içinde iki klip çektim. Beş günde de yeni iki şarkı kaydı yaptık. Yorgunluk yavaş yavaş çıkmaya başladı ama değer her şeye. Yakında da sürpriz bir düetim geliyor."



        KALPTEN DESTEK
        Cemal Hünal, önceki akşam başrolünde yer aldığı "AlaborAşk" filminin gala gösteriminde büyük bir heyecan yaşadı. 30 Eylül'de vizyona girecek olan filmde Karadenizli genç bir balıkçıyı canlandıran Hünal'ı bu heyecanlı akşamında eşi Lale Cangal da yalnız bırakmadı. Galada gözler filmin diğer başrol oyuncusu Belçim Bilgin'i aradı.



            TERS KÖŞE YAPTI
            Ümit Ünal ile Kerem Ayan'ın yeni filmi Oregon'un çekimleri tamamlandı. Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, tek bir günün içinde gelişen olayları konu ediniyor. Çayoğlu, yeni projesi için de şöyle dedi: "Beni bugüne kadar oynadıklarımdan tam tersi bir karakterde izleyeceksiniz."



            AŞKIN KAANUNU
            Haziran ayından beri aşk yaşadıkları konuşulan ve bu ay başında el ele poz veren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ilişkisi, doludizgin ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde yakışıklı oyuncunun ressam ablası Nilüfer Yıldırım ile sosyal medyada takipleşmeye başlayan Deniz için "Aileye girdi" yorumları yapıldı. Yıldırım'a önceki akşam bir mekan çıkışı sevgilisiyle ablasının takipleşmesi hatırlatılınca ünlü oyuncu, şöyle konuştu:



            "Hangi dönemdeyiz? Neye göre kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyasından takibe almışlar ne var ki bunda! Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım." Kaan Yıldırım, evlilik planları sorulunca ise "Bunlar çok özel konular" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



                ZIR DELİYİM!
                Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, "Her şeyim zır deli... Hiçbir şeyim normal değil" dedi ve en büyük takıntısının temizlik olduğunu söyledi. Güzel şarkıcı, 1.58'lik boyunun sık sık gündem olmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Asla takılmıyorum. Kendiyle dalga geçmeyi bilen biriyimdir. Minyon olmanın hiçbir zaman tez avantajını görmedim. Topuklu ayakkabı giyerek uzun olabiliyorum."



                59'LUK GENÇ KIZ SEDA
                Sayan, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. 59 yaşında olmasına rağmen fiziği ve fit görünümü ile dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin" dedikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.



                SPORTİF UYUM
                Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, önceki gün mimar eşi Tuğçe Aziz ile İstinye'deydi. Spor tarzlarıyla alışveriş turuna çıkan ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti. Bu arada bir süredir sakatlık yaşayan Serdar Aziz, artık tamamen iyileştiğini dile getirdi.



                    ROBOTLA DANS
                    Avrasya bölgesinin en önemli tedarikçi ve üretici makine firmalarının yer aldığı fuara damga vuran isim Çağla Şıkel oldu. Şıkel'in 4 robotla gerçekleştirdiği dans, Türkiye'de bir ilk oldu. Şıkel, "Her ne kadar kolay görünse de yaptığım en zor danslardan biriydi" dedi.



                    İLİŞKİ BİTTİ DOSTLUK BAKİ
                    Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun ayrıldığı iddia edildi. Yaklaşık iki yıldır doludizgin aşk yaşayan güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı hakkındaki iddiayı ise sosyal medyadaki aşk pozlarını silmeleri güçlendirdi. Fotoğrafları kaldırmalarına rağmen birbirlerini Instagram'da takip etmeyi sürdüren Oflaz ile Hakko için "Aşk bitti ama dostluk baki" yorumu yapıldı.



                    SON KALE DE YIKILDI!
                    Yıllardır kumar borçlarını sıfırlamak için uğraşan Serdar Ortaç, en son 15 milyon TL borç ödemişti. Son iddialara göre Ortaç, kumar oynamaya devam etti ve bu yüzden elinde kalan son evi de satılığa çıkardı. İddiaya göre İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı lüks ev için popçunun istediği rakam 4.9 milyon dolar.

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