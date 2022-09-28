ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' sosyal medyayı salladı! l Saklambaç haberleri

ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından olan dizi, "#GünIşığı" etiketiyle Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Dizinin son bölümünde; Güneş, Fırat ve Elif arasında ster istemez bir yakınlık oluşmasına neden olur. O sırada Fırat'a bir telefon gelir ve o haber her şeyi değiştirecektir. Güneş'in Dila'nın kızı olduğu DNA raporu ile kanıtlanmıştır.
GÜZEL HAREKET
Şıklık denilince ilk akla gelen isimlerden olan Burcu Esmersoy'dan anlamlı bir hareket geldi. Bugüne kadar kullanmadığı kıyafetlerini yardım için satışa sunan ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtan güzel sunucu, kural bozmadı. Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü markalardan oluşan kıyafet, çanta ve ayakkabılarını bir internet sitesi aracılığıyla Türkiye Down Sendromu Derneği yararına satışa sundu. Güzel oyuncunun fiyatları 4.999 TL ile 200 TL arasında değişen parçaları, adeta kapışılıyor.
BARBİE AJDA
Geçtiğimiz akşam Bursa'da sahne alan Ajda Pekkan'ı eşi Kıvanç Kasabalı ile dinleyen Sedef Avcı, konserin ardından Süperstar'la buluştu. 40 yaşındaki güzel oyuncu, 76 yaşındaki Pekkan ile çektirdiği bu hatıra pozunu da Instagram hesabından "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki..." diyerek paylaştı. Bu paylaşıma "Siz bile Ajda Hanım'ın yanında yaşlı kalmışsınız", "Yanınızdaki Barbie kim?" gibi yorumlar yapıldı.