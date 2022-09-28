ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' sosyal medyayı salladı! l Saklambaç haberleri





"Hangi dönemdeyiz? Neye göre kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyasından takibe almışlar ne var ki bunda! Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım." Kaan Yıldırım, evlilik planları sorulunca ise "Bunlar çok özel konular" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)