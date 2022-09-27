Merve Boluğur'la TikTok'ta canlı yayın açan Mert Aydın, takipçilerinden gelen paradan eşine pay vermiyor





GÜNDE 50 BİN TL!

Merve Boluğur sayesinde hesabına hediyeler karşılığında günde yaklaşık 50 bin TL para aktarılan Mert Aydın, bu dudak uçuklatan rakamdan da iddiaya göre güzel oyuncuya pay vermiyor. Yine iddialara göre Merve Boluğur ise henüz TikTok sayesinde elde edilen gelirin bu denli yüksek olduğunun farkında bile değil...