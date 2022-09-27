Merve Boluğur'la TikTok'ta canlı yayın açan Mert Aydın, takipçilerinden gelen paradan eşine pay vermiyor

Merve Boluğur'la kısa sürede evlilik kararı alan DJ Mert Aydın, güzel oyuncu sayesinde şöhreti yakalamakla kalmadı... Aydın, geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncuyla TikTok'tan yayınlar yapmaya başladı. Takipçilerinden hediye isteyerek cebini dolduran ünlü çiftle ilgili ortaya atılan iddia ise "Uyanık damat" dedi. Dedikodulara göre Mert Aydın, TikTok yayınları için kendi hesabını kullanıp hediyeleri de bu hesaptan topluyor.
GÜNDE 50 BİN TL!
Merve Boluğur sayesinde hesabına hediyeler karşılığında günde yaklaşık 50 bin TL para aktarılan Mert Aydın, bu dudak uçuklatan rakamdan da iddiaya göre güzel oyuncuya pay vermiyor. Yine iddialara göre Merve Boluğur ise henüz TikTok sayesinde elde edilen gelirin bu denli yüksek olduğunun farkında bile değil...
Güzel oyuncunun TikTok sayesinde kazanılan paranın bu kadar yüksek olduğundan haberi bile yok.