Demet Şener'den kendisini eleştirenlere yanıt: Kimseye verecek hesabım yok l Saklambaç haberleri

Eski manken Demet Şener, önceki gün katıldığı bir mağaza açılışında sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirileri umursamadığını söyledi. "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum" diyen iki çocuk annesi Şener, ekledi: "İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok." Demet Şener, çok eleştirilen Miss Turkey güzelleri için de "Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir" diyerek genç meslektaşlarına tavsiyede bulundu.