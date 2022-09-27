Demet Şener'den kendisini eleştirenlere yanıt: Kimseye verecek hesabım yok l Saklambaç haberleri

Eski manken Demet Şener, önceki gün katıldığı bir mağaza açılışında sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirileri umursamadığını söyledi. "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum" diyen iki çocuk annesi Şener, ekledi: "İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok." Demet Şener, çok eleştirilen Miss Turkey güzelleri için de "Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir" diyerek genç meslektaşlarına tavsiyede bulundu.
OLAYLI DÖNÜŞ
Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelen ve ekran yolculuğuna zirvede başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam ikinci bölümüyle ekranda... Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.
KONSER REKORTMENİ
Hande Yener, konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahneye çıkan Yener, metalik parlak renkteki cesur kostümü ve fit fiziği büyük beğeni aldı. 2022 senesinin en çok konser veren ve tercih edilen sanatçısı olan Yener, "Bazen uyumadan bir diğer konsere yetiştiğim oluyor ama sevenlerimin bu özel sevgisi bana güç veriyor" dedi.