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    Demet Şener'den kendisini eleştirenlere yanıt: Kimseye verecek hesabım yok l Saklambaç haberleri

    Eski manken Demet Şener, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştire yanıt verdi. Şener, "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Kimseye verecek hesabım yok

    Eski manken Demet Şener, önceki gün katıldığı bir mağaza açılışında sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirileri umursamadığını söyledi. "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum" diyen iki çocuk annesi Şener, ekledi: "İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok." Demet Şener, çok eleştirilen Miss Turkey güzelleri için de "Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir" diyerek genç meslektaşlarına tavsiyede bulundu.



    OLAYLI DÖNÜŞ
    Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelen ve ekran yolculuğuna zirvede başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam ikinci bölümüyle ekranda... Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.



    KONSER REKORTMENİ
    Hande Yener, konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahneye çıkan Yener, metalik parlak renkteki cesur kostümü ve fit fiziği büyük beğeni aldı. 2022 senesinin en çok konser veren ve tercih edilen sanatçısı olan Yener, "Bazen uyumadan bir diğer konsere yetiştiğim oluyor ama sevenlerimin bu özel sevgisi bana güç veriyor" dedi.



        KENAN KLASİĞİ
        Ünlü popçu Kenan Doğulu, KerkiSolfej organizasyonuyla Antalya Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Büyük bir heyecanla alanı dolduran dinleyiciler, Doğulu'nun enerjik sahne performansı ve muhteşem şarkılarıyla tam bir müzik şöleni yaşadı.



        MUHTEŞEM ÜÇLÜ
        Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı. 30 yıl sonra tekrar bir araya gelen fenomen grup, unutulmayan 'Özledim' şarkısını hayranlarına hitap ederek sahneye çıkış yaptı. İzel, Çelik, Ercan albüm şarkılarının yanı sıra kendi parçalarını da seslendirerek, misafirlerini 90'lı yıllarda yolculuğa çıkardı.



        'YANSIN' ORTALIK
        Çağan şengül, ilk albümü "Yangın"ın üçüncü single'ı "Yansın"ı yayınladı. Emre Aydın ile mikrofon başına geçen Şengül, bu son single ile Ekim ayında yayınlanacak albüm öncesi yangını başlatıyor. Genç şarkıcı, Aydın'a da "Kendisiyle bir araya geldiğimizde ve onun sesiyle şarkı, daha da bir taçlandı" dedi.



            GÜZEL HAREKET
            Oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz haftalarda, İstanbul'un Karadeniz kıyı şeridinde birikmiş olan atıklar sebebiyle oluşan çevre kirliliğini ve canlılara verdiği zararlardan ötürü insanları duyarlı olmaya çağıran paylaşımlarda bulunmuştu. Güzel oyuncu, önceki gün de Rumeli Feneri Kalesi'nin hemen yanında bulunan koyda atık temizliğinde bulundu.



            'EŞİMLE AYRILIYORUZ'
            Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Ziynet Sali, uzun bir aradan sonra kendi memleketinde sahne almanın mutluluğunu yaşadı. Müzisyen eşi Erkan Erzurumlu ile uzun süredir aynı sahneyi paylaşan güzel şarkıcı, "Bu eşimle beraber son konserimiz. Ona kalsa bir yıl önce ayrılacaktık ama ben bırakmıyordum. Artık Erkan, kendi projelerine yoğunlaşacak" dedi.



            ŞANSLI KÖPEK
            Yasemin Özilhan, yeni bir köpek sahibi oldu... Eşi İzzet Özilhan ve iki kızıyla yaşadığı evinde birçok hayvanı bulunan sosyetik güzel, son olarak bir Doberman yavrusu sahiplendi. Yasemin Özilhan, 'Gia' adını verdiği yavru köpek için de konuşulanlara göre 30 bin TL ödedi. Instagram'dan köpeğinin fotoğrafını paylaşan sosyetik güzele "Şanslı köpek" esprileri yaptı.



                CEPTE VAR KRİZ!
                Bensu Soral Baş'ın başı eski cep telefonu hattı yüzünden dertte... Güzel oyuncunun eski kullandığı hattını satın alan şahıs, iddiaya göre Soral'ın adını kullanarak birçok kişiden para istedi. Arkadaşlarının uyarısıyla durumu fark eden Bensu Soral Baş, dün de sosyal medya hesabından "Eski hattımdan benim adımı kullanarak borç isteyen bu kişiye itibar etmeyin" uyarısı yaptı.



                HÜLYA BÜYÜLEDİ
                Sanat müziğin usta ismi Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Avşar, muhteşem sesi, şarkıları, dansları ve esprileriyle izleyenlere müzikal tadında bir gece yaşattı. 58 yaşındaki sanatçı, Melih Yazgan imzalı derin yırtmaç ve göğüs dekolteli gümüş rengi kıyafetiyle de yine göz kamaştırdı.



                GÜNDE 100 BİN TL!
                Şovmen Mehmet Ali Erbil, son günlerde TikTok videolarıyla gündemden düşmezken şovmenle ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Mali'nin davalık olduğu fenomen Ece Ronay, dün katıldığı 2. Sayfa programında şöyle dedi: "Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda kendisine gelen hediyeler sayesinde günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor."



                    POPA TAZE KAN
                    Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Alper Erözer, yeni yaşı ile birlikte pop tarzında yepyeni bir şarkı ile müzik piyasasında ses getirecek gibi görünüyor. "Küfürbaz" isimli şarkısıyla iddialı olan genç popçu, "Genç arkadaşlar bayrağı eski popçulardan alıp Türk Pop'unu yeniden canlandırmalı" dedi.



                    KARA SEVDA!
                    Kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan ile Levent'teki bir AVM'de görüntülendi. Sosyetik güzel, süper minisi ve şıklığıyla olduğu kadar iki çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu fiziğiyle de göz kamaştırdı. Turan da siyah tarzıyla eşine uyum sağlamıştı.



                    30 BİN KİŞİLİK KORO
                    Atiye, önceki akşamki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde verdiği konserle yine ortalığı yakıp geçti. Evlerin damlarına, elektrik direklerine çıkan 30 bin kişinin katılım sağladığı festivalde sahne alan güzel şarkıcı, iki saat boyunca konser verdi.



                        KANKİGİLLER
                        Son dönemde atışa merak saran ünlüler kervanına Kaan Yıldırım ile Serkan Çayoğlu da eklendi. İki oyuncu, önceki gün önceki gün atış denemeleri yaptıktan sonra birlikte verdikleri bu kareyi de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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                        Haberler Saklambaç Demet Şener'den kendisini eleştirenlere yanıt: Kimseye verecek hesabım yok l Saklambaç haberleri
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