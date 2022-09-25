Beyonce nereye Özge Ulusoy oraya! Bu sefer Sardunya'da lüks bir... |Saklambaç haberleri

En çok kazanan modellerin başında gelen Özge Ulusoy, kural bozmadı. Faruk Çolakoğlu ile ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, neredeyse her hafta sonu olduğu gibi soluğu yine yurt dışında aldı. Özge Ulusoy ile iş insanı aşkının son durağı İtalya'nın gözde adası Sardunya oldu. İkili, konaklamak için de geceliği 25 bin TL olan lüks bir oteli tercih etti.