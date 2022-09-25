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    Beyonce nereye Özge Ulusoy oraya! Bu sefer Sardunya'da lüks bir... |Saklambaç haberleri

    Özge Ulusoy, Sardunya’da daha önceki tatillerinde olduğu gibi yine Beyonce’nin de kaldığı lüks bir otelde konaklıyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Beyonce nereye Özge oraya

    En çok kazanan modellerin başında gelen Özge Ulusoy, kural bozmadı. Faruk Çolakoğlu ile ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, neredeyse her hafta sonu olduğu gibi soluğu yine yurt dışında aldı. Özge Ulusoy ile iş insanı aşkının son durağı İtalya'nın gözde adası Sardunya oldu. İkili, konaklamak için de geceliği 25 bin TL olan lüks bir oteli tercih etti.



    EYLÜL'DE DE ST. TROPEZ'DEYDİ
    Özge Ulusoy'un tıpkı Eylül başında gittiği St. Tropez'deki otel gibi İtalya'da kaldığı otelinde de daha önce Beyonce gibi yıldızların konaklamış olması "Beyonce nereye, Özge oraya" esprisi yaptırdı.



    GURURA GELİN
    Selami Şahin, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir geceye imza attı. Usta sanatçı, soğuk havaya aldırış etmeden konserine gelen dinleyicilerin içini ısıttı. Selami Şahin'i izleyenler arasında 'Rezil Rüsva' şarkısında düet yaptığı oğlu Lider Şahin ile müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı. Çırpan, "Lider ve babasıyla gurur duyuyorum" dedi.



        YURTTA SULH CİHANDA SULH
        İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da yaptığı trafik kazasının ardından uzun süredir konuşmadığı kardeşi İdo Tatlıses ile barışan Dilan Çıtak, "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyerek de aralarındaki sorunun ortadan kalktığını dile getirdi.



        UĞUR YÜZÜĞÜ
        ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dün sosyal medyasından bu karesini paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu fotoğrafının altına "Yürüyoruz sıradaki gelsin" gelsin diyen başarılı oyuncu, karizmasıyla yine dikkat çekti. Burak Özçivit'in parmağında ise yine hiç çıkarmadığı yüzüğü vardı. Ünlü oyuncunun üzerinde Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu yüzüğü, Burak Özçivit'ten sonra satış rekorları kırmıştı. "Esmaül Hüsna erkek yüzüğü" olarak satışa sunulan yüzük, ortalama 700 TL'den satışa sunuluyor...



        SAYIN FIRTINASI
        Emel Sayın, önceki akşam Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen konserde Kuruçeşme Açıkhava'da fırtına gibi esti. Muhteşem bir konsere imza atan sanatçı sevenlerini, geçmişte yolculuğa çıkartarak müthiş bir gece armağan etti.



            KEYİF GECESİ
            Yoğun iş temposu ve çocukları nedeniyle gecelerde çok sık boy göstermeyen Çağla Şıkel, önceki akşam Harbiye'de bir parfüm markasının düzenlediği davetteydi. Tarzıyla ve güzelliğiyle her zamanki gibi tüm bakışları üzerinde toplayan ünlü model, gece sonunda kız arkadaşlarıyla taksiye binip eğlence turuna devam etti.



            DOĞAL GÜZEL
            Yeni projesi için bir süredir Adana'da olan Saadet Işıl Aksoy, öz güvenini yine gözler önüne serdi. Birçok meslektaşının aksine deniz keyfi sırasında makyajsız halini Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncuya, "İşte doğal güzellik" mesajları yağdı.



            HAYATA DÖNDÜ
            Emine Ün, geçtiğimiz yıl boşandığı Tolga Karakaş'ın kardeşi Mine Ün ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialarla son derece kötü günler geçirmişti. Çifte ihanetle sarsılan güzel oyuncu, mutluluğu iş insanı Ayk Karakulakyan'la buldu. Yaz başından beri birlikte oldukları öğrenilen çiftten Emine Ün, sosyal medyadan paylaştığı bu kareyle de aşkı ilan etti. Emine Ün'ün 45. yaş gününde yaptığı bu paylaşım "Kötü günleri aşıp hayata geri döndü" yorumları yaptırdı.



                YILLAR VIZ GELDİ
                Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Güzide Duran, Adnan Aksoy'la 2008 yılında evlendikten sonra kariyerine veda etmişti. Önceki gün sosyal medyasından bu karesini takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki Duran'a "Yıllar sana vız gelmiş", "Şimdi podyuma çıksan yine tozu dumana katarsın" gibi yorumlar yağdı.



                NAZLI KASILDI
                Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, tam bir spor aşığı. Haftanın neredeyse 5 günü spor yapan sosyetik güzel, önceki gün yaptığı bu paylaşımla da adeta "Emeğimin karşılığını aldım" der gibiydi. Nazlı Sabancı, güzelliği kadar karın kaslarıyla da dikkat çekiciydi...



                YORUMSUZ DEMET
                Demet Akalın, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Miss Turkey yarışmasında Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk'in üçüncü olmasının ardından 'torpil' imasında bulunan ünlü şarkıcı, muhabirlerin konuyla ilgili soruları karşısında sadece "Teşekkür ederim" demekle yetindi.



                    TAM GAZ AŞK
                    Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşkı tam gaz sürüyor. Önceki akşam bir davete katılan çift, mekan çıkışında gazetecilerin ilgi odağı oldu. Derin göğüs dekoltesiyle göz dolduran güzel model ile sevgilisi, basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden hızlıca araçlarına bindi.


                    BİR DAMLA SEVGİ
                    Biran Damla Yıldız, hayvan sevgisini yine konuşturdu. Sosyal medya hesabından sık sık minik köpeğiyle paylaşımlar yapan güzel oyuncu, dün de köpeğini öperken çektiği selfie pozunu Instagram hesabından paylaştı.



                    GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
                    Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve son olarak geçtiğimiz haftalarda sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, önceki akşam aynı davette buluştu. Objektiflere ayrı ayrı poz veren oyuncu ikili, çıkışta basın mensuplarıyla da köşe kapmaca oynadı. Andıç, gazetecilerin "Aybüke Hanım ile aynı davetteydiniz" demesi üzerine kendisi gibi oyuncu arkadaşı Kubilay Aka ile araca binip tek kelime etmedi.



                    İHANET MAKİNESİ!
                    bomba transferi Mauro Icardi'yi terk eden Wanda Nara ile iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Icardi ile evlenmek için Interli eski futbolcu Maxi Lopez'i bırakan Nara'nın adı önce bir rapçiyle yasak aşk iddiasına karıştı. Güzel yengenin bu kez de Icardi'yi bir başka futbolcu için terk ettiği iddia edildi. Arjantin'de yayımlanan bir dedikodu programına göre Wanda Nara, Boca Juniors takımının orta saha oyuncusu Martin Payero ile birlikteliği yüzünden Icardi ile evliliğine son verdi.



                        HEYECAN DORUKTA!
                        ATV'nin sevilen dizisi 'Gül Masalı' bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolünde rol aldığı dizinin bu akşamki bölümünde Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır. Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur. Gül Masalı, bu akşam saat 20.00'de atv'de.



                        MUTLULUK PINARI
                        Son dönemin en popüler isimlerinden Pınar Deniz, dün yaptığı bu paylaşımla kalpleri ısıttı. Çiçek satıcısı çocuklarla çimlere oturup böyle keyifli poz veren güzel oyuncu, paylaşımının altına da şu notu düştü: "Merhaba çocuklar. Dünyanın tüm çirkinliği gülüşünüzle son bulsa keşke."

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                        Haberler Saklambaç Beyonce nereye Özge Ulusoy oraya! Bu sefer Sardunya'da lüks bir... |Saklambaç haberleri
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