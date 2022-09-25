Beyonce nereye Özge Ulusoy oraya! Bu sefer Sardunya'da lüks bir... |Saklambaç haberleri

En çok kazanan modellerin başında gelen Özge Ulusoy, kural bozmadı. Faruk Çolakoğlu ile ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, neredeyse her hafta sonu olduğu gibi soluğu yine yurt dışında aldı. Özge Ulusoy ile iş insanı aşkının son durağı İtalya'nın gözde adası Sardunya oldu. İkili, konaklamak için de geceliği 25 bin TL olan lüks bir oteli tercih etti.
EYLÜL'DE DE ST. TROPEZ'DEYDİ
Özge Ulusoy'un tıpkı Eylül başında gittiği St. Tropez'deki otel gibi İtalya'da kaldığı otelinde de daha önce Beyonce gibi yıldızların konaklamış olması "Beyonce nereye, Özge oraya" esprisi yaptırdı.
GURURA GELİN
Selami Şahin, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir geceye imza attı. Usta sanatçı, soğuk havaya aldırış etmeden konserine gelen dinleyicilerin içini ısıttı. Selami Şahin'i izleyenler arasında 'Rezil Rüsva' şarkısında düet yaptığı oğlu Lider Şahin ile müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı. Çırpan, "Lider ve babasıyla gurur duyuyorum" dedi.