ABD’ye kaçan Can Ateş'ten Meryem Uzerli'yi şoke eden hamle! Prestij sahibi olmak için...

2014'te dünyaya gelen kızı Lara'nın babası yüzünden maddi ve manevi kayıplar yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilginç haberler aldı.
2014'te dünyaya gelen kızı Lara'nın babası yüzünden maddi ve manevi kayıplar yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilginç haberler aldı.
ASIL MESLEĞİ; SAHTEKARLIK!
Hatta Can Ateş, tanıştığı birçok kişiye yıllar önce güzel oyuncuyla sevgiliyken yapılan haberleri gösterip havasını attı.
Güzel oyuncu, 2015'te hakkında çıkan yakalama kararının ardından yurt dışına kaçan eski aşkı için şöyle demişti:
"Paraya sıkışık olduğunu söylediği için toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım."
Ateş, güzel oyuncu aşkı sayesinde şöhreti yakalayıp piyasayı bu sayede daha kolay dolandırdı. Uzerli, 2014'te kızı Lara'yı Ateş'in "Bu bebeği istemiyorum" çıkışına rağmen dünyaya getirmiş ve o dönem Can Ateş'in çirkin tavırları yüzünden büyük üzüntü yaşamıştı.