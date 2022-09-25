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    ABD’ye kaçan Can Ateş'ten Meryem Uzerli'yi şoke eden hamle! Prestij sahibi olmak için...

    ABD’ye kaçan Can Ateş, prestij sahibi olmak için Meryem Uzerli’nin adını kullandı. “Meryem’in sevgilisiyim” diye prim yapan kaçak finansçının kurnazlığını duyan oyuncu da herkesi “Onunla hiçbir bağım yok” diyerek uyardı...

    ’Can’ sıkıcı

    Meryem Uzerli, eski aşkı Can Ateş'in çirkin oyunlarından bir türlü kurtulamıyor...



    2014'te dünyaya gelen kızı Lara'nın babası yüzünden maddi ve manevi kayıplar yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilginç haberler aldı.



    Dedikodulara göre; piyasaya 100 milyon dolar borç takıp önce Meksika, ardından da ABD'ye giden Ateş, güzel oyuncu sayesinde prim yapmaya orada da devam etti.



        Dolandırdığı kişilerin parasıyla Manhattan'da lüks bir hayat süren kaçak finansçı, New York'taki prestijli sanat galerileri ve davetlere girebilmek için ise "Ben Meryem Uzerli'nin sevgilisiyim" yalanına başvurdu.



        ASIL MESLEĞİ; SAHTEKARLIK!
        Hatta Can Ateş, tanıştığı birçok kişiye yıllar önce güzel oyuncuyla sevgiliyken yapılan haberleri gösterip havasını attı.



        Ancak Ateş'in bu uyanıklığı, Meryem Uzerli'nin kulağına gitti. Güzel oyuncu da tanıdıklarını "Can Ateş ile hiçbir bağım yok" diye uyardı.



            Bu arada Meryem Uzerli sayesinde şöhreti yakaladığı Türkiye'de uçan kuşa borç takan Can Ateş, güzel oyuncuya bile dolandırmıştı.



            Güzel oyuncu, 2015'te hakkında çıkan yakalama kararının ardından yurt dışına kaçan eski aşkı için şöyle demişti:



            "Paraya sıkışık olduğunu söylediği için toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım."



                Ateş, güzel oyuncu aşkı sayesinde şöhreti yakalayıp piyasayı bu sayede daha kolay dolandırdı. Uzerli, 2014'te kızı Lara'yı Ateş'in "Bu bebeği istemiyorum" çıkışına rağmen dünyaya getirmiş ve o dönem Can Ateş'in çirkin tavırları yüzünden büyük üzüntü yaşamıştı.



                Can Ateş, Nisan ayında New York'ta düzenlenen bir davette Türk iş insanı İsmail Delemen ile böyle poz vermekten de çekinmedi.

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