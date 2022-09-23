Tıp fakültesi mezunu Berika Demir sosyal medya fenomenlerini eleştirdi: "Bunlardan lütfen ilham almayın"





BUNLARI İLHAM ALMAYIN!

"Bazı fenomenler, ona buna aldırdıkları çantalarla hava atıyor. Mesleğini sorsan yok; ürettiği hiçbir şey yok. Genç kızlar, bunların her ay başkalarının yatında yaptıkları tatilleri ilham almasın. Chanel marka çanta takıp elit olduğunu düşünen bazıları, akşam o arabadan diğerine transfer! Lütfen bu insanları takip edip zamanınızı kaybetmeyin, bunlardan lütfen ilham almayın."