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    Tıp fakültesi mezunu Berika Demir sosyal medya fenomenlerini eleştirdi: "Bunlardan lütfen ilham almayın"

    Tıp fakültesinden yeni mezun olup İtalya’da master yapan Berika Demir, “Stetoskop en pahalı takıdır!” diyerek kendisi gibi gençlere “Meslek sahibi olun” mesajı verdi. Güzel fenomen ekledi: “Tek derdi çantasıyla hava atmak olanlardan ilham almayın."

    Stetoskop en pahalı takıdır!

    Instagram'daki yaklaşık 2 milyon takipçisi olan Berika Demir'den bazı sosyal medya fenomenlerine ağır eleştiri geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimin ardından İtalya Roma'da master eğitimi gören genç doktor, önceki gün yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu.



    "Stetoskop en pahalı takıdır; elde etmek için ödenen bedel gençliktir" diyen Berika Demir, bazı fenomenlerin elde ettikleri kazancın sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Sahte beğeniler ve takipçi sayılarıyla bazı fenomenlerin takipçilerini 'salak' yerine koyduğunu söyleyen genç güzel, şu sözleriyle ise sosyal medyayı salladı:



    BUNLARI İLHAM ALMAYIN!
    "Bazı fenomenler, ona buna aldırdıkları çantalarla hava atıyor. Mesleğini sorsan yok; ürettiği hiçbir şey yok. Genç kızlar, bunların her ay başkalarının yatında yaptıkları tatilleri ilham almasın. Chanel marka çanta takıp elit olduğunu düşünen bazıları, akşam o arabadan diğerine transfer! Lütfen bu insanları takip edip zamanınızı kaybetmeyin, bunlardan lütfen ilham almayın."
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        Haberler Saklambaç Tıp fakültesi mezunu Berika Demir sosyal medya fenomenlerini eleştirdi: "Bunlardan lütfen ilham almayın"
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