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    ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' ilk bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde l Saklambaç haberleri...

    ATV’nin yeni sezondaki iddialı dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, önceki akşam ekrana gelen ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç habeleri...

    Startı zirvede verdi!

    Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ekran yolculuğuna zirveden başladı. "BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,23 izlenme oranı ve %23,28 izlenme payı, AB'de %5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı 20+ABC1'de %7,80 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu.



    MİSS GİBİ POLEMİK!
    Önceki akşam düzenlenen Miss Turkey 2022 yarışması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada kraliçelik tacını takan olan 24 yaşındaki Nursena Say, bazı kesimler tarafından bu unvana layık görülmedi. Asıl polemiği ise yarışmada üçüncü seçilen Selin Erberk Gurdikyan yarattı. Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki genç kızın efsane model Neşe Erberk'in kızı olması, "torpil" iddialarını beraberinde getirdi.



    Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı İrem'in güzelliği, "Miss Turkey 2022 İrem olmalıydı" yorumları yaptırdı.



        OPRAH YENER!
        Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşamki konserinde beyaz kıyafeti kadar incilerle süslü ilginç makyajıyla da beğeni topladı. Bu arada ABD'li sunucu Oprah Winfrey'in izinden giden ünlü popçu, tıpkı Oprah gibi 30 kişilik ekibini Antalya'da bir haftalık bir tatile çıkardı.



        FİLTRESİZ AJDA
        Ajda Pekkan, önceki akşam aracının içerisinde objektiflere takıldı. Konser fotoğraflarında bazen filtreyi abarttığı için eleştirilen Süperstar, objektiflere böyle gülücük saçtı. Ajda Pekkan, her zamanki gibi de şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



        SİYAH KUĞU
        Önceki akşam Manisa'nın Kula ilçesinde konser veren Gülben Ergen, yine göz kamaştırdı. Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostüm giyen Ergen, güzelliğiyle olduğu kadar yaklaşık iki saat kaldığı sahnesindeki enerjisiyle de tam not aldı.



            HIZLI VE GÜZEL
            Son dönemin en başarılı isimleri arasında yer alan oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün bir otomobil firmasıyla yaptığı anlaşmanın tanıtım toplantısındaydı. Anlaşma gereği bir yıl boyunca markaya ait lüks aracı kullanacak olan güzel oyuncu, tanıtımda güzelliği kadar karın kaslarıyla da dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



            UNUT'TUR'ACAK
            Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Gözden kaybolmak için de planını yaptı. Önce Belçika'ya gideceği vurgulandı. Ardından da uzun süre İspanya'da kalacağı anlaşıldı.

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            Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' ilk bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde l Saklambaç haberleri...
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