ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' ilk bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde l Saklambaç haberleri...

Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ekran yolculuğuna zirveden başladı. "BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,23 izlenme oranı ve %23,28 izlenme payı, AB'de %5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı 20+ABC1'de %7,80 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu.
MİSS GİBİ POLEMİK!
Önceki akşam düzenlenen Miss Turkey 2022 yarışması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada kraliçelik tacını takan olan 24 yaşındaki Nursena Say, bazı kesimler tarafından bu unvana layık görülmedi. Asıl polemiği ise yarışmada üçüncü seçilen Selin Erberk Gurdikyan yarattı. Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki genç kızın efsane model Neşe Erberk'in kızı olması, "torpil" iddialarını beraberinde getirdi.
Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı İrem'in güzelliği, "Miss Turkey 2022 İrem olmalıydı" yorumları yaptırdı.