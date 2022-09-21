Melisa Aslı Pamuk, falcısının 'Başka kadın var' sözlerini duyunca Mert Koç ile olan ilişkisini bitirdi

Sonbahar, magazin dünyasının ünlü çiftlerine ayrılık getirdi!
Beraberlikleri bir yılı aşkın süredir devam eden Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç da ayrılık kararı aldı.
Oyuncu çiftin ilişkisinin bitme nedeni ise hayli ilginçti.
Sonbahar, magazin dünyasının ünlü çiftlerine ayrılık getirdi!
Beraberlikleri bir yılı aşkın süredir devam eden Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç da ayrılık kararı aldı.
Oyuncu çiftin ilişkisinin bitme nedeni ise hayli ilginçti.
Dedikodulara göre; bir süredir aşk hayatında mutsuz olan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde soluğu Anadolu Yakası'nda müdavimi olduğu falcısında aldı.
Mustafa Mert Koç'un eskisi gibi olmadığını düşünen güzel oyuncu, falcısından aşkıyla ilgili olumsuz cümleler duydu.
YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI!
Falcısının "Bu aşkın geleceği yok, sevgilinin geleceğinde başka kadın var" gibi negatif düşünceler yüklediği Melisa Aslı Pamuk, Koç'tan ayrıldı.
Güzel oyuncu, Instagram'da da ünlü oyuncuyu takipten çıkıp birlikte çekilmiş tüm aşk karelerini de Instagram hesabından sildi.
31 yaşındaki güzel oyuncunun sosyal medya hamlesi, "Mustafa Mert Koç'a çok kızmış" dedirtti.
Pamuk'un aksine Mustafa Mert Koç, ne güzel oyuncuyu takipten çıktı ne de bu aşk pozlarını sildi.