Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan ve bu akşam seyirciyle buluşacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, dün Turkuaz Medya'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Başrol oyuncularından Oktay Kaynarca'nın hazır bulunduğu etkinlikte, yönetmen Onur Tan da oyuncuya eşlik etti. Hayli heyecanlı olan Kaynarca, "Bizim için çok önemli bir iş, çünkü 1 yıl boyunca bu projeye çalıştık ve hazırlandık. Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz" dedi. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adının nereden geldiğini de şu sözleriyle açıkladı: