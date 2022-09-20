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    Ben Bu Cihana Sığmazam’ macerası, bu akşam saat 20.00’de ATV’de başlıyor | Saklambaç haberleri

    ATV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük gün geldi

    Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan ve bu akşam seyirciyle buluşacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, dün Turkuaz Medya'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Başrol oyuncularından Oktay Kaynarca'nın hazır bulunduğu etkinlikte, yönetmen Onur Tan da oyuncuya eşlik etti. Hayli heyecanlı olan Kaynarca, "Bizim için çok önemli bir iş, çünkü 1 yıl boyunca bu projeye çalıştık ve hazırlandık. Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz" dedi. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adının nereden geldiğini de şu sözleriyle açıkladı:



    ŞİİRDEN İLHAM ALDI
    "Ben Nesimi'nin bu şiirini zaten çok seven biriyim; ekip olarak hepimizin de bunu beğendiğini fark ettik. Sonra hem şarkı, hem şiir olarak bunu diziye taşıyalım diye düşündük ve adının da bu olmasına karar verdik." Başrolü paylaştığı Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'e de övgü yağdıran ünlü oyuncu, aksiyonun yanı sıra duygusal sahnelerin de seyirciyi derinden etkileyeceğini söyledi.



    GEN MESELESİ
    Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman ile Tarabya'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı gençlik fotoğrafı hakkında da konuşan Şener, "Beni kızımla da oğlumla da çok benzettiler. Genler geçiyor tabii ki, çok mutluyum" dedi. Doğan SAVAŞ



        YAŞAR FIRTINASI
        Pop müziğin en sevilen seslerinden Yaşar, önceki akşam Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da pop rüzgarı estirdi. Yaşar, her yaş grubundan seyircinin olduğu konserinde söylediği şarkılarıyla herkesi adeta zamanda yolculuğa çıkardı.



        AĞIR GELDİ
        Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile klasik pazar yemeğini yedi. Tarabya'da eski eşiyle poz veren Avşar Kızı, geçtiğimiz gün kızının arkadaşının düğüne gitmesi sorulunca şöyle dedi: "Ben kendimi duruma alıştırmıştım ama yüz yüze gelince biraz ağır geldi."
        Doğan SAVAŞ



        BALAYINA DEĞİL SETE
        Geçtiğimiz hafta meslektaşı Berk Oktay ile evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Etiler'deydi. Balayına gidemediklerini söyleyen güzel oyuncu, "Biz zaten böyle olacağını biliyorduk. İkimizin de setidevam ediyor. Daha sonra uygun bir boşlukta gideriz" dedi. Doğan SAVAŞ



            ANA HAYAL
            Tolga Akış'la bir yıllık evliliği Temmuz'da sona eren Zeynep Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik" dedi. 29 yaşındaki başarılı şarkıcı, annelikle ilgili ise şöyle dedi: "Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim."



            TRİKO ŞIKLIK
            Son dönemin en popüler isimlerinden Nesrin Cavadzade, önceki gün paylaştığı bu kareyle takipçilerini kıskandırdı. Güzel oyuncu, Marmaris'te gittiği lüks bir otelin plajında güneşin keyfini sürdü. Nesrin Cavadzade'nin pozuna beğeni ve yorum yağdı.



            KARA SEVDA
            Kısa süredir aşk yaşayan oyuncu Aslı Turanlı ile meslektaşı Burak Çelik, önceki gün aşka geldi. Bir sergide böyle romantik anlar yaşayan ikili, bu pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Ünlü çiftin siyah deri montlarıyla yakaladığı uyum için de "Kara sevda" yorumları yapıldı.



                BİTMEYEN YAZ
                Yaz ayının en çok konser veren isimlerinden olan Hande Yener, önceki akşam da Bursa'da sahneye çıktı. Her zamanki gibi sahne kıyafetlerini kendisi seçen ünlü popçu, triko kazakla yarattığı şıklıkla farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

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                Haberler Saklambaç ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ macerası, bu akşam saat 20.00’de ATV’de başlıyor | Saklambaç haberleri
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