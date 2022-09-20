Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan ve bu akşam seyirciyle buluşacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, dün Turkuaz Medya'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Başrol oyuncularından Oktay Kaynarca'nın hazır bulunduğu etkinlikte, yönetmen Onur Tan da oyuncuya eşlik etti. Hayli heyecanlı olan Kaynarca, "Bizim için çok önemli bir iş, çünkü 1 yıl boyunca bu projeye çalıştık ve hazırlandık. Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz" dedi. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adının nereden geldiğini de şu sözleriyle açıkladı:
ŞİİRDEN İLHAM ALDI
"Ben Nesimi'nin bu şiirini zaten çok seven biriyim; ekip olarak hepimizin de bunu beğendiğini fark ettik. Sonra hem şarkı, hem şiir olarak bunu diziye taşıyalım diye düşündük ve adının da bu olmasına karar verdik." Başrolü paylaştığı Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'e de övgü yağdıran ünlü oyuncu, aksiyonun yanı sıra duygusal sahnelerin de seyirciyi derinden etkileyeceğini söyledi.
GEN MESELESİ
Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman ile Tarabya'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı gençlik fotoğrafı hakkında da konuşan Şener, "Beni kızımla da oğlumla da çok benzettiler. Genler geçiyor tabii ki, çok mutluyum" dedi. Doğan SAVAŞ