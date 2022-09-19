Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşayacakları yer belli oldu! | Saklambaç haberleri





ÇAPKIN SİTEMİ!

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki akşam sevgilisiyle bir partideydi. Yabancı aşkıyla bir ara romantik anlar yaşayan Daymaz, flaşları fark etmesiyle şoke oldu. Ekin Mert Daymaz, gazetecilere de "Neden gizli çekiyorsunuz?" diye sitem etti. Bu arada çapkınlıkta gaza basan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise bir başka esmer güzelle görüntülenmişti. Doğan SAVAŞ