Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşayacakları yer belli oldu! | Saklambaç haberleri

Düğünleriyle olay yaratan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, alışkanlıklarından vazgeçmedi. Önceki gün Levent'te bir süredir tadilatta olan villasını kontrol eden ünlü popçu, "Evi kontrole geldim, birkaç eksiğimiz kaldı" diye konuştu.
"ORASI İSTANBUL DIŞI"
Güzel oyuncunun da dekorasyonunu baştan aşağıya yenilediği Zekeriyaköy'deki kendi evini kapatmayacağını söyleyen Koç, "Orası İstanbul dışı, burası şehrin merkezi. Bundan sonra buradayız" diyerek iki evin birden açık kalacağını söyledi. (Aydın HAMZA)
BRAVO DAMAT
Derya Şensoy ile uzun süredir aşk yaşayan genç iş insanı Celal Can Algül'den, eğitim adına alkışlanacak bir hareket geldi. Algül, memleketi Şarköy'de bulunan ve mezunu olduğu 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 200 öğrenciye, çanta, tablet, defter, kırtasiye ve okul için büro malzemesi desteğinde bulundu.