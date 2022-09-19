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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşayacakları yer belli oldu! | Saklambaç haberleri

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Levent’te ünlü popçunun villasında yaşayacak. Ancak güzel oyuncunun Zekeriyaköy’deki evi de açık kalacak. İşte sizler için derlediğimiz 19 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Çifte yuva

    Düğünleriyle olay yaratan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, alışkanlıklarından vazgeçmedi. Önceki gün Levent'te bir süredir tadilatta olan villasını kontrol eden ünlü popçu, "Evi kontrole geldim, birkaç eksiğimiz kaldı" diye konuştu.



    "ORASI İSTANBUL DIŞI"
    Güzel oyuncunun da dekorasyonunu baştan aşağıya yenilediği Zekeriyaköy'deki kendi evini kapatmayacağını söyleyen Koç, "Orası İstanbul dışı, burası şehrin merkezi. Bundan sonra buradayız" diyerek iki evin birden açık kalacağını söyledi. (Aydın HAMZA)



    BRAVO DAMAT
    Derya Şensoy ile uzun süredir aşk yaşayan genç iş insanı Celal Can Algül'den, eğitim adına alkışlanacak bir hareket geldi. Algül, memleketi Şarköy'de bulunan ve mezunu olduğu 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 200 öğrenciye, çanta, tablet, defter, kırtasiye ve okul için büro malzemesi desteğinde bulundu.



        ESKİSİ GİBİ
        Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının yaş gününe katıldı. Anne ile kızın yanında Kaya Çilingiroğlu da vardı. Objektiflere böyle poz veren eski eşler, medeniyetleriyle bir kez daha takdir topladı.



        GECE GEZMESİ
        Güzel Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Araçları ile mekandan ayrılan çift, sorular karşısında gazetecilere teşekkür etmekle yetindi. Doğan SAVAŞ



        RUH İKİZİ
        Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, önceki gün yaptığı bu paylaşımla gülümsetti. Bir köpekle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, şöyle not düştü: "O da benim gibi .... Mutlu olunca dilini çıkartıyor."



            ÇAPKIN SİTEMİ!
            Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki akşam sevgilisiyle bir partideydi. Yabancı aşkıyla bir ara romantik anlar yaşayan Daymaz, flaşları fark etmesiyle şoke oldu. Ekin Mert Daymaz, gazetecilere de "Neden gizli çekiyorsunuz?" diye sitem etti. Bu arada çapkınlıkta gaza basan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise bir başka esmer güzelle görüntülenmişti. Doğan SAVAŞ



            İLK ADIMI ATTILAR
            Miray Daner ile Oğulcan Engin, her ne kadar şimdilik evlilik düşünmese de aşklarını bir adım ileriye taşıdı. 22 yaşındaki güzel oyuncu, kısa bir süre önce birçok eşyasını alıp Engin'in Levent'teki penthouse dairesine yerleşti. Bu arada Oğulcan Engin'in eşsiz Boğaz manzaralı dairesini 2018 yılında annesi Seda Sayan almıştı.



            ROMANTiK GECE
            Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Ziynet Sali'yi ağırladı. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen konserde ünlü sanatçı enerjisi ve güzelliği ile herkesi büyüledi. Geçtiğimiz ay bestesi eşi Erkan Erzurumlu'ya ait "Aşk Nerede?" şarkısını müzikseverlerle buluşturan Sali, şarkıyı sahnede söylerken eşiyle romantik anlar yaşadı.



                AŞK DEĞİL İŞ
                Danilo Zanna, önceki gün Yeniköy'de bir kız arkadaşıyla görüntülendi. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile geçtiğimiz sene boşanan ünlü şef, yanındaki kişinin iş arkadaşı olduğunu söyledi. Aydın HAMZA



                TAM GAZ KEYİF
                Teknik direktör Emre Belözoğlu, önceki gün eşi Tuğba Hanım ile Etiler'de görüntülendi. Belözoğlu, eşini motorunun arkasına bindirip güzel havanın tadını çıkardı. Aydın HAMZA



                USTA BAŞARI
                Nazan Şoray, "Durduğun Kabahat" isimli yeni teklisiyle dijital müzik marketlerde ve radyolarda fırtına misali sildi süpürdü... Şoray'ın parçası, Türkiye radyolarında Türkçe Pop müzik çalan en iyi 100 şarkı arasında 6. sıraya kadar yükselerek birçok popçu rakibini geride bıraktı.



                    GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKIYOR
                    Ekran yolculuğuna Perşembe akşamı atv'de start verecek olan yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Aldatmak, yayınlanan fragman ve afişleriyle büyük beğeni topladı. Yenersoy ailesi içerisindeki çatlakları gün yüzüne çıkaracak olan dizide Vahide Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakterinin ailesiyle karşı karşıya gelmesi ekrana yansıyacak.

                    TAŞLAR DÖKÜLECEK
                    Başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailedeki tüm taşlar dökülmeye başlayacak.



                    GİZEMLİ BAŞARI
                    Güzel oyuncu Gizem Lidya Denizci, Amerikan-Türk ortak yapımı "The Hope" filminin başrolünü üstlendi. Hem İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmesi hem de güçlü oyunculuğu nedeniyle başrolün sahibi olan Denizci'ye Mehmet Ali Erbil eşlik etti.

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                    Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
                    Haberler Saklambaç Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşayacakları yer belli oldu! | Saklambaç haberleri
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